Zbulimi i trupit të një gruaje në Stamboll shkakton protesta, organizatat feministe flasin për alarm shoqëror

Stamboll, 25 janar 2026
Një ngjarje e rëndë ka tronditur opinionin publik në Turqi, pasi trupi i një gruaje u gjet në një kosh plehrash në komunën Sisli të Stambollit, duke nxitur reagime të forta nga organizatat për të drejtat e grave dhe protesta kundër dhunës me bazë gjinore.
Sipas mediave ndërkombëtare, trupi i viktimës ishte mbështjellë me një çarçaf dhe u zbulua mbrëmjen e së shtunës nga një person që po kërkonte materiale të riciklueshme. Autoritetet bëjnë me dije se viktima është një grua 37-vjeçare me origjinë nga Uzbekistani. Disa pjesë të trupit nuk janë gjetur ende, ndërsa hetimet vijojnë intensivisht.
Duke analizuar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë, hetuesit kanë identifikuar dy persona që dyshohet se kanë hedhur një valixhe në një kosh tjetër plehrash. Pak orë më vonë, policia arrestoi dy të dyshuar, gjithashtu shtetas uzbekë, në aeroportin e Stambollit, teksa tentonin të largoheshin nga vendi.
Ngjarja ka shkaktuar zemërim të madh te organizatat feministe, të cilat kanë bërë thirrje për protesta dhe veprime konkrete kundër femicidit. Organizata “Feministet Kundër Femicidit” deklaroi se, pavarësisht se identiteti i viktimës ende nuk është bërë publik zyrtarisht, rasti përfaqëson një tjetër pasojë të dhunës mashkullore dhe të një problemi të thellë shoqëror.
Edhe kryetari i bashkisë së Sislit, Resul Emrah Sahan, reagoi duke e cilësuar dhunën ndaj grave si një plagë serioze për shoqërinë turke. Ai theksoi se mungesa e ndëshkimit, neglizhenca institucionale dhe heshtja po e përkeqësojnë situatën, duke kërkuar bashkëpunim të gjerë për ta adresuar këtë fenomen.
Turqia nuk publikon statistika zyrtare për femicidin, ndërsa të dhënat mblidhen kryesisht nga organizatat e grave. Sipas organizatës “We Will End Femicide”, gjatë vitit 2025 janë vrarë 294 gra, ndërsa 297 të tjera janë gjetur të vdekura në rrethana të dyshimta, shifra që rikthejnë në vëmendje shkallën shqetësuese të dhunës ndaj grave në vend.
