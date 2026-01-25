Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shaqiri shkëlqen në Zvicër, realizon tripletë dhe vlerësohet me notën maksimale
Transmetuar më 25-01-2026, 21:44

Zyrih, 25 janar 2026

Xherdan Shaqiri ka dhuruar një paraqitje spektakolare në kampionatin zviceran, duke qenë protagonisti absolut në fitoren dramatike 3-4 të Baselit ndaj Zurichut. Futbollisti me origjinë shqiptare realizoi të tre golat e skuadrës së tij, duke udhëhequr Baselin drejt një suksesi të rëndësishëm në transfertë.

Shaqiri zhbllokoi ndeshjen që në minutën e 11-të, duke shndërruar në gol një asist të Oteles. Në fundin e pjesës së parë, 34-vjeçari dyfishoi shifrat, duke kompletuar dopietën personale. Në minutat e fundit të takimit, ai vulosi paraqitjen e jashtëzakonshme me golin e tretë, që rezultoi vendimtar për triumfin e Baselit.

Performanca e tij nuk kaloi pa u vlerësuar maksimalisht, teksa Shaqiri mori notën 10.00 pas ndeshjes. Me këtë tripletë, mesfushori ofensiv shkon në kuotën e 9 golave dhe 10 asistimeve në 21 ndeshje të zhvilluara këtë sezon, duke konfirmuar formën e shkëlqyer dhe rolin kyç në skuadrën e tij.

