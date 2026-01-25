Horoskopi Paolo Fox për ditën e hënë 26 janar 2026

Dashuri, punë, mirëqenie, fat: çfarë thonë yjet sipas astrologut më të njohur të televizionit italian
Astrologu më i njohur italian jep çdo ditë pasqyrën e tij zodiakale për të lindurit nën shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit.
Dashi (21 mars – 19 prill)
Energjia nuk ju mungon, por duhet ta menaxhoni më mirë për të shmangur tensione të panevojshme në punë. Disa situata kërkojnë më shumë durim sesa forcë, sidomos në marrëdhëniet me kolegët ose eprorët. Në dashuri rritet nevoja për qartësi: nëse diçka ju rëndon, sipas Paolo Fox është momenti i duhur për ta thënë hapur, pa ngritur tonet. Nga ana fizike, është mirë të ngadalësoni pak dhe të dëgjoni sinjalet e trupit, sidomos nëse ndiheni të lodhur.
Demi (20 prill – 20 maj)
Dashuria zë një vend të rëndësishëm dhe kërkon stabilitet: ata që janë në çift ndiejnë nevojën për baza më të forta, ndërsa beqarët mund të rikthejnë vëmendjen te një person nga e kaluara. Në punë nevojitet konkretësi, cilësi që e keni, por bëni kujdes të mos këmbëngulni vetëm në një zgjidhje. Shëndeti është në përmirësim, megjithatë do t’ju bënte mirë të kujdeseni më shumë për ushqimin dhe ritmet e përditshme.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Në punë idetë janë të shumta dhe mendja punon shpejt, por jo gjithçka mund të bëhet njëkohësisht. Një zgjedhje e saktë do t’ju lejojë të arrini rezultate më të mira. Në dashuri ka dëshirë për lehtësi dhe dialog, por shmangni paqartësitë që mund të sjellin keqkuptime. Nga ana fizike, stresi mendor duhet mbajtur nën kontroll, duke krijuar momente pushimi të vërtetë.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Çështjet emocionale janë në qendër dhe ju bëjnë më të ndjeshëm se zakonisht. Sipas horoskopit të ditës të Paolo Fox, në dashuri del në pah nevoja për t’u ndier të mbrojtur dhe të kuptuar; personi pranë jush duhet të tregojë besueshmëri. Në punë disa përgjegjësi peshojnë, por njëkohësisht ju ndihmojnë të rriteni dhe të forconi pozicionin tuaj. Shëndeti përmirësohet nëse arrini të çliroheni nga tensionet e grumbulluara.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Puna kërkon prani dhe vendosmëri: jeni nën vëzhgim dhe ajo që bëni tani mund të ketë pasoja të rëndësishme. Në dashuri rritet dëshira për vlerësim, por shmangni kërkesat e tepruara pa i lënë hapësirë tjetrit. Energjia është e mirë, por kujdes me ritmet shumë intensive që në planin afatgjatë mund t’ju lodhin.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Shëndeti dhe mirëqenia personale bëhen prioritet, duke ju shtyrë të vendosni rregull në zakonet e përditshme. Në punë, saktësia është avantazh, por mos lejoni që perfeksionizmi të ngadalësojë vendimmarrjen. Në dashuri duhen më shumë veprime konkrete sesa fjalë: edhe sinjalet e vogla mund të forcojnë shumë një lidhje.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Në dashuri rikthehet dëshira për ekuilibër dhe qetësi, edhe pse disa dinamika duhet të sqarohen përfundimisht. Në punë hapen diskutime të dobishme, për sa kohë përballohen me diplomaci dhe pa shtyrje të panevojshme. Nga ana fizike, është e rëndësishme të riktheni harmoninë, ndoshta përmes aktiviteteve që relaksojnë mendjen dhe trupin.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Çështjet profesionale kërkojnë gjakftohtësi dhe strategji: jo gjithçka duhet thënë menjëherë, këshillon Paolo Fox, dhe jo të gjithë meritojnë të dinë planet tuaja. Në dashuri emocionet janë të forta dhe të thella, por bëni kujdes nga xhelozia ose mendimet shumë ekstreme. Shëndeti është i qëndrueshëm, megjithëse pak më shumë pushim do t’ju ndihmonte të rikuperoni energjitë.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Dëshira për liri ndihet fort, sidomos në dashuri, ku keni nevojë për hapësira personale pa hequr dorë nga bashkëpunimi dhe afërsia. Në punë vijnë stimuj interesantë, por duhet vazhdimësi për t’i kthyer në rezultate konkrete. Nga ana fizike, lëvizja ju ndihmon të shkarkoni tensionet dhe të përmirësoni humorin.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Sipas horoskopit të ditës të Paolo Fox, puna mbetet në qendër dhe kërkon angazhim, por sakrificat e bëra po fillojnë të japin rezultate të dukshme. Në dashuri jeni më reflektues se zakonisht: keni nevojë për siguri, por edhe për më shumë hapje emocionale. Shëndeti është i mirë, për sa kohë nuk neglizhoni pushimin dhe mësoni të delegoni kur është e mundur.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes dhe ju shtyjnë të rishikoni disa ekuilibra, sidomos në dashuri. Në punë, idetë novatore janë pikë e fortë, por ju duhet dikush që t’ju ndjekë hap pas hapi. Nga ana fizike, bëni kujdes ndaj rënieve të papritura të energjisë, shenjë se po i kërkoni shumë vetes.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Dashuria ju përfshin thellë dhe ju bën më romantikë, por është e rëndësishme të mos idealizoni tepër personin përballë jush. Në punë intuita ju udhëheq mirë, për sa kohë mbështetet nga një minimum konkretësie. Shëndeti përmirësohet përmes momenteve të qetësisë dhe një lidhjeje më të fortë me atë që ju bën të ndiheni mirë emocionalisht. /noa.al
