Era e fortë rrëzon pemë, bllokohet qarkullimi në rrugën Vlorë–Zvërnec

Vlorë, 25 janar 2026
Era e fortë që ka përfshirë vendin ka shkaktuar probleme në qarkullimin rrugor në zonën e Vlorës. Si pasojë e kushteve të motit, disa pisha janë rrëzuar në rrugën Vlorë–Zvërnec, duke bllokuar përkohësisht lëvizjen e automjeteve.
Ngjarja ka shkaktuar vështirësi për drejtuesit e mjeteve, ndërsa në zonë pritet ndërhyrja e shërbimit zjarrfikës për largimin e pemëve të rrëzuara dhe rikthimin e qarkullimit normal.
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes, pasi era e fortë vijon të jetë e pranishme dhe mund të shkaktojë situata të ngjashme edhe në zona të tjera.
