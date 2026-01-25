Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Era e fortë rrëzon pemë, bllokohet qarkullimi në rrugën Vlorë–Zvërnec
Transmetuar më 25-01-2026, 20:10

Vlorë, 25 janar 2026

Era e fortë që ka përfshirë vendin ka shkaktuar probleme në qarkullimin rrugor në zonën e Vlorës. Si pasojë e kushteve të motit, disa pisha janë rrëzuar në rrugën Vlorë–Zvërnec, duke bllokuar përkohësisht lëvizjen e automjeteve.

Ngjarja ka shkaktuar vështirësi për drejtuesit e mjeteve, ndërsa në zonë pritet ndërhyrja e shërbimit zjarrfikës për largimin e pemëve të rrëzuara dhe rikthimin e qarkullimit normal.

Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes, pasi era e fortë vijon të jetë e pranishme dhe mund të shkaktojë situata të ngjashme edhe në zona të tjera.

