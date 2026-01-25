Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zjarr i madh pranë bazës së Pashalimanit në Orikum, era e fortë përhap flakët
Transmetuar më 25-01-2026, 19:05

Orikum, 25 janar 2026Një zjarri i madh ka përfshirë mbrëmjen e sotme zonën e Pashalimanit në Orikum, duke vënë në alarm banorët dhe autoritetet lokale. Forcat e zjarrfikëses nga Vlora kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje, të ndihmuara edhe nga mjetet dhe personeli i Himarës.

Sipas raportimeve nga terreni, për momentin nuk ka rrezik për banesat në zonë, por era e fortë po favorizon përhapjen e flakëve, duke djegur shkurre, ferra dhe dru. Kjo po e vështirëson punën e zjarrfikësve, të cilët po përpiqen të mbajnë zjarrin nën kontroll, ndërsa situata po monitorohet nga afër.

Ende nuk janë bërë të ditura rrethanat dhe shkaqet e nisjes së zjarrit, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se më shumë detaje priten të dalin në vijim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...