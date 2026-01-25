Renditja e Superiores Pas Javës së 21-të/ Elbasani i afrohet kreut, beteja për “Final Four” ngushtohet

Tiranë, 25 Janar 2026 Javën e 21-të të Kategorisë Superiore e shënoi një seri ndeshjesh vendimtare që ndryshuan disi renditjen dhe intensifikuan luftën për kreun dhe zonën e mbijetesës.
Fitore për Tirana dhe Elbasanin
Sot u zhvilluan tre ndeshje, ku Tirana dhe Elbasani dolën fitues. Tirana mposhti Flamurtarin, ndërsa Elbasani triumfoi ndaj Dinamos, duke u ngjitur në renditje dhe duke i bërë presion dyshes së kreut, Vllaznisë dhe Egnatias, që kanë vetëm një pikë më shumë se verdheblutë.
Barazim midis Vorës dhe Teutës
Në një përballje tjetër, Vora dhe Teuta ndanë nga një pikë, duke mbajtur situatën e tyre të qëndrueshme në klasifikim. Teuta mban vendin e pestë, me vetëm një pikë më shumë se Partizani, ndërsa Vora numëron pesë pikë më shumë se Bylisi, që ndodhet në zonën e “play out”.
Lufta për mbijetesë
Zona e mbijetesës vazhdon të jetë e ngjeshur. Tirana, e fundit në renditje, është tashmë vetëm dy pikë larg shpëtimit. Flamurtari, që renditej parafundit, nuk ka arritur të dalë nga zhgënjimet, ndërsa Partizani, Bylis dhe Teuta përpiqen të ruajnë pozicionet e tyre në këtë zonë të vështirë.
Pikat kryesore pas javës së 21-të
Elbasani: Presion mbi kreun, vetëm një pikë larg Vllaznisë dhe Egnatias
Vllaznia & Egnatia: Kreu i tabelës, por presion i shtuar
Dinamo: 6 pikë larg “Final Four”
Zona e mbijetesës: Teuta, Partizani, Vora, Bylis, Flamurtari, Tirana – të gjitha të vendosura në luftë për shpëtim
Javët e ardhshme pritet të jenë vendimtare për ndarjen e titullit dhe për mbijetesën në Superiore, ndërsa Elbasani duket se ka nisur një përpjekje serioze për të sfiduar kreun.
