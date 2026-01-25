CMG në përgatitje për Galanë e Festës së Pranverës 2026

Grupi Mediatik i Kinës vijon përgatitjet për Galanë e Festës së Pranverës të vitit 2026. Ekipi regjisorial ka përsosur detajet dhe ka përmirësuar vazhdimisht procesin, duke nxjerrë në pah atmosferën e mbarësisë dhe të gëzimit të festës.
Galaja e Festës së Pranverës pasqyron skena të gjalla të jetës së përditshme, mes dritave vezulluese të shtëpive të panumërta. Këngët origjinale shprehin me butësi dashurinë e thellë familjare, i bëjnë homazh përkushtimit të zakonshëm, por të palëkundur, dhe vlerësojnë lidhjet e çmuara që krijojmë. Meloditë prekëse rrjedhin si një rrymë e ngrohtë, e dedikuar për këdo që punon me zell.
Atmosfera festive po bëhet gjithnjë e më e fortë. Ekipi drejtues i Galasë së Festës së Pranverës të CMG-së do të vazhdojë të përpiqet për përsosmëri në programim, integrimin teknik dhe efektet skenike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
