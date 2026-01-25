Motori del nga rruga, humb jetë drejtuesi në aksin Fier-Libofshë

Fier – 25 Janar 2026 Një aksident me pasoja fatale ka ndodhur pasditen e sotme në aksin rrugor Fier-Libofshë, në fshatin Agim, ku një 35-vjeçar humbi jetën pas një daljeje nga rruga me motorin që drejtonte.
Sipas informacionit paraprak të policisë, drejtuesi i motorit, i identifikuar si Xh. K., po udhëtonte me një motomjet pa targa kur humbi kontrollin dhe doli jashtë rrugës. Ai u transportua menjëherë drejt Spitalit Rajonal Fier, por për fat të keq nuk mundi t’i mbijetojë plagëve të marra gjatë aksidentit dhe ndërroi jetë gjatë rrugës.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë intensivisht për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet e sakta të aksidentit. Hetimet do të përfshijnë faktorë të mundshëm si shpejtësia, kushtet e rrugës dhe gjendja teknike e motorrit.
Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe rikujton rreziqet e qarkullimit në rrugët rurale, veçanërisht për drejtuesit e motoçikletave.
