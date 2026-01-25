Italia rinovon kontratën me resortin me 5 yje në Shëngjin. 18 milionë euro për emigrantët në Shqipëri

Shëngjin/Romë, 25 janar 2026 Italia ka rinovuar kontratën për akomodimin e personelit të saj të angazhuar në menaxhimin e qendrave për emigrantët në Shqipëri, duke akorduar një fond që arrin në mbi 18 milionë euro për një periudhë dyvjeçare. Marrëveshja lidhet me resortin luksoz “Rafaelo” në Shëngjin dhe është pjesë e zbatimit të protokollit mes Romës dhe Tiranës për trajtimin e emigrantëve.
Sipas dokumenteve të Ministrisë së Brendshme italiane, të publikuara nga mediat italiane, kontrata është dhënë në favor të shoqërisë “Rafaelo Resort S.r.l.”, me seli në Shëngjin, për ofrimin e akomodimit në dhoma teke hoteli, ushqim dhe shërbime të tjera të lidhura për personelin e Policisë italiane që operon në Shqipëri. Kostoja ditore është përcaktuar në 83 euro për person, pa përfshirë taksat, ndërsa vlera maksimale e kontratës arrin në rreth 18.17 milionë euro.
Rinovimi i kontratës vjen tre vite pas nënshkrimit të marrëveshjes mes qeverive të Italisë dhe Shqipërisë, më 6 nëntor 2023, e cila parashikon transferimin dhe menaxhimin e një pjese të emigrantëve në qendrat e ngritura në Gjadër dhe Shëngjin. Megjithatë, sipas raportimeve, ky operacion nuk ka prodhuar ende rezultatet e pritshme, ndërsa procedurat për riatdhesimin e emigrantëve vazhdojnë të kryhen në territorin italian.
Pavarësisht kritikave, qeveria italiane ka konfirmuar vijimin e kësaj politike, të cilën kryeministrja Giorgia Meloni e ka cilësuar si një “zgjidhje inovative” për menaxhimin e emigracionit. Ajo ka theksuar se pengesat e hasura deri tani lidhen me vendime gjyqësore dhe interpretime të legjislacionit evropian, të cilat, sipas saj, janë adresuar me ndryshime përkatëse ligjore.
Procedura për rinovimin e kontratës u hap në qershor 2025, përmes një njoftimi për shprehje interesi, dhe u mbyll në dhjetor të po atij viti. Në garë u paraqitën dy subjekte, por vetëm “Rafaelo Resort” dorëzoi ofertë përfundimtare, duke u shpallur fitues për herë të dytë radhazi. Dekreti për dhënien përfundimtare të kontratës është nënshkruar më 11 dhjetor dhe është publikuar së fundmi.
Marrëveshja ka ngjallur debat në Itali, për shkak të kostove të larta dhe faktit se, sipas kritikëve, kapacitetet ekzistuese në territorin italian për pritjen e emigrantëve mbeten të pashfrytëzuara, ndërsa shpenzimet jashtë vendit vijojnë të rriten.
Siç është përsëritur disa herë nga kryeministrja Giorgia Meloni, edhe gjatë samitit të fundit ndërqeveritar mes Italisë dhe Gjermanisë, për menaxhimin e çështjes së emigrantëve Italia synon të vazhdojë të mbështetet te "zgjidhje inovative" si Protokolli i nënshkruar mes Romës dhe Tiranës më 6 nëntor 2023.
Kjo pavarësisht faktit se deri tani operacioni nuk ka dhënë rezultatet e pritura nga qeveria, se personat për t’u dëbuar duhet gjithsesi të kthehen në Itali për riatdhesim dhe se qendrat e pritjes në territorin italian kanë kosto më të ulëta dhe mbeten strukturalisht të pashfrytëzuara.
Kjo duket se ka pak ose aspak rëndësi për qeverinë. “Nuk kemi mundur ta vëmë në funksion deri tani për shkak të vendimeve ideologjike të gjyqtarëve – shpjegoi banorja e Pallatit Chigi –. Na thanë se ishte në kundërshtim me legjislacionin e BE-së. Mirë, ne e kemi korrigjuar legjislacionin e Unionit.”
Ndërkohë janë kryer edhe procedurat për të mundësuar që qendrat për migrantët në Gjadër dhe Shëngjin të funksionojnë me kapacitet të plotë. Mes tyre është edhe nënshkrimi i një kontrate dyvjeçare për shërbimin e akomodimit në dhoma teke hoteli, me ushqim dhe shërbime të lidhura, për personelin e Policisë të angazhuar në Shqipëri.
Në përfundim të një konsultimi paraprak të tregut, i nisur në mesin e qershorit dhe i mbyllur në fund të dhjetorit, fituese doli e njëjta strukturë me 5 yje që kishte marrë kontratën edhe dy vite më parë, pra “Rafaelo Resort”. Këtë e tregojnë dokumentet e Ministrisë së Brendshme italiane (Departamenti i Sigurisë Publike), të shqyrtuara nga agjencia e lajmeve LaPresse.
Sipas tyre, është miratuar dhënia e kontratës në favor të shoqërisë “Rafaelo Resort S.r.l.”, me seli në Shëngjin (Shqipëri), për shërbimin e akomodimit me dhoma teke, ushqim dhe shërbime të lidhura, për një periudhë 24-mujore, me një kosto ditore prej 83 euro për person (pa taksa), për një shumë maksimale të vlerësuar prej 18.177.000 euro (pa taksa).
Dekreti për dhënien përfundimtare të kontratës është nënshkruar më 11 dhjetor dhe është publikuar ditët e fundit. Procedura e tenderit ishte hapur më 18 qershor 2025, përmes një njoftimi për shprehje interesi, ku Departamenti i Sigurisë Publike shprehte nevojën për të gjetur shpejt një operator ekonomik për këtë shërbim.
Afati për paraqitjen e kandidaturave ishte 15 korriku. Në këtë datë u njoftuan dy kompani të interesuara: “Rafaelo Resort shpk” dhe “Xenia S.p.A.”. Megjithatë, ofertë përfundimtare paraqiti vetëm Rafaelo, e cila edhe këtë herë fitoi kontratën, si në vitin 2024
