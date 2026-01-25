Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Motori i borës përplaset me shtyllën elektrike, 4 të plagosur në Bogë
Transmetuar më 25-01-2026, 17:28

Katër persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e një aksidenti të ndodhur sot pasdite në fshatin Bogë të Rugovës.

Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova tha për mediat në Kosovë, se aksidenti ndodhi pasi një motor bore është përplasur në një shtyllë elektrike duke shkaktuar lëndimin e katër personave.

“Policia është në vendin e ngjarjes”, theksoi Rugova dhe po punon për zbardhjen e plotë të shkaqet e ngjarjes.

