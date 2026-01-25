Vdes në qelitë e burgut Shkodër i dënuari 20-vjeçar

Shkodër, 26 janar 2026 Një i dënuar ka ndërruar jetë ditën e sotme në Institucionin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) Shkodër, ndërsa rrethanat e ngjarjes janë ende nën hetim nga autoritetet kompetente.
Sipas informacioneve zyrtare, viktima është Nicolae Ionnut Erion Deliver, 20 vjeç, i lindur në Rumani më 23 mars 2005 dhe banues në Shkodër. Ngjarja është konstatuar nga punonjësit e policisë së burgut, të cilët kanë vënë re se i riu nuk po reagonte dhe nuk lëvizte nga shtrati.
Menjëherë është njoftuar personeli shëndetësor i institucionit, i cili pas vlerësimit mjekësor ka konstatuar parametra jetësorë të ulët. Të riut i është dhënë ndihma e parë dhe është rekomanduar transportimi i menjëhershëm drejt spitalit.
20-vjeçari është dërguar në Urgjencën e Spitalit të Koplikut, ku ka marrë ndihmë mjekësore, por pavarësisht përpjekjeve të stafit shëndetësor, mjeku i urgjencës ka konfirmuar ndarjen e tij nga jeta.
Spitali ka njoftuar menjëherë organet kompetente, të cilat kanë nisur procedurat për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Hetimet po vijojnë për të përcaktuar shkaqet e sakta të vdekjes.
Sipas të dhënave zyrtare, ky shtetas ishte arrestuar më 7 tetor 2024 dhe ishte akomoduar në IEVP Shkodër më 10 tetor 2024, me masë sigurimi “arrest në burg”, për veprat penale “Vjedhje me dhunë” dhe “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”.
