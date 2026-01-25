Kompanitë finlandeze rrisin praninë në Kinë

Përfaqësuesit e industrisë finlandeze kanë theksuar rëndësinë e thellimit të angazhimit ekonomik dhe të biznesit me Kinën, përpara vizitës së kryeministrit Petteri Orpo në këtë vend nga 25 deri më 28 janar.
Timo Vuori, drejtor për tregtinë ndërkombëtare në Konfederatën e Industrive Finlandeze (EK), i tha “Xinhua”-s se bizneset finlandeze i kushtojnë një rëndësi të veçantë marrëdhënieve të qëndrueshme ekonomike dhe politike me Kinën. Ai vuri në dukje se, në një mjedis ndërkombëtar kompleks, shkëmbimet e rregullta midis Bashkimit Europian dhe Kinës mbeten thelbësore për të mbështetur bashkëpunimin dhe ndërtimin e besimit të ndërsjellë.
Vuori tha se industritë finlandeze mbështesin një fushë loje të parashikueshme dhe të barabartë në tregun e BE-së, ku të njëjtat rregulla zbatohen si për kompanitë me bazë në BE, ashtu edhe për ato jashtë bllokut, përfshirë firmat kineze. Ai shtoi se forca teknologjike e Kinës në shumë sektorë e bën atë një treg të rëndësishëm për kompanitë finlandeze që synojnë të rrisin konkurrueshmërinë e tyre globale.
“Nëse një kompani finlandeze ka sukses në Kinë, ajo do të lulëzojë edhe në tregje të tjera,” – tha ai.
Kina është një nga partnerët kryesorë tregtarë të Finlandës, me bashkëpunim të përqendruar në fusha si ekonomia me karbon të ulët, ekonomia rrethore dhe zbutja e ndryshimeve klimatike. Në vitin 2023, 239 degë të kompanive finlandeze operonin në Kinë, duke gjeneruar një xhiro prej më shumë se 14 miliardë eurosh. Në vitin 2024, eksportet e mallrave të Finlandës drejt Kinës arritën në 3.5 miliardë euro, ndërsa eksportet e shërbimeve në 1.82 miliardë euro. Ndërkohë, importet e mallrave nga Kina arritën në 7.5 miliardë euro, thuhet në njoftim.
Duke pranuar se kompanitë finlandeze mund të përballen me sfida praktike në Kinë, Vuori theksoi nevojën që këto çështje të adresohen përmes angazhimit të vazhdueshëm, me qëllim mbrojtjen e tregtisë ndërkombëtare dhe sigurimin e një rritjeje të qëndrueshme.
Gjatë vizitës së kryeministrit Orpo, Komiteti Kinë–Finlandë për Bashkëpunim Inovativ në Biznes do të mbajë takimin e tij të gjashtë, ku pritet të marrin pjesë rreth 50 kompani. I themeluar në vitin 2017 dhe i koordinuar nga EK dhe Dhoma e Tregtisë e Kinës për Importin dhe Eksportin e Makinerive dhe Produkteve Elektronike, komiteti synon të promovojë tregtinë dhe investimet dypalëshe.
