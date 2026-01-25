Macja që udhëtoi 250 km për t’u kthyer në shtëpi: historia e Filou që tronditi rrjetin

25 janar 2026 – Një histori e jashtëzakonshme nga Franca ka bërë xhiron e rrjeteve sociale, duke treguar se ndonjëherë instinkti i kafshëve mund të sfidojë çdo logjikë njerëzore.
Çifti francez Patrick dhe Evelyne Sire po udhëtonin me kamper në Spanjë gjatë gushtit të vitit 2025, kur macja e tyre, Filou, u zhduk gjatë një ndalese për karburant në Katalonjë. Nga dritarja e hapur e kamperit, Filou u largua dhe nuk u pa më.
Familjarët kërkuan në zonën e pushimit, kontaktuan organizata lokale dhe policinë spanjolle, por pa rezultat. Me kalimin e javëve, shpresa u dobësua dhe macja u konsiderua e humbur në një vend të huaj.
Por pesë muaj më vonë ndodhi e papritura. Më 9 janar 2026, një grua në Homps, vetëm 500 metra larg shtëpisë së çiftit në Francë, gjeti një mace të dobësuar dhe të rraskapitur. Pas kontrollit te veterineri, mikroçipi zbuloi se kafsha ishte Filou.
Sipas specialistëve, macja kishte arritur të përshkonte rreth 250 kilometra në këmbë, duke kaluar male, lumenj dhe një kufi shtetëror midis Spanjës dhe Francës, për t’u rikthyer në shtëpinë e saj.
Megjithëse e dobësuar dhe e ftohur, Filou ishte gjallë dhe tani po merr kujdesin e nevojshëm mjekësor.
Historia e saj u bë viral, ndërsa pronarët e cilësuan kthimin e saj si një “mrekulli” dhe një dëshmi të fortë të lidhjes së thellë mes kafshëve dhe familjeve të tyre.
