Pse viti 2025 ishte më i shkurtër se zakonisht? Shkenca shpjegon fenomenin e pazakontë

25 janar 2026 – Nëse viti 2025 ju është dukur sikur “fluturoi”, perceptimi juaj nuk është thjesht subjektiv. Sipas të dhënave shkencore, viti që lamë pas ka qenë realisht më i shkurtër se mesatarja.
Ekspertët e platformës ndërkombëtare të matjes së kohës TimeAndDate kanë konstatuar se viti 2025 rezultoi rreth 65 milisekonda më i shkurtër krahasuar me kohëzgjatjen mesatare të një viti, duke u renditur si një nga vitet më të shkurtra të regjistruara ndonjëherë.
Sipas komunikuesit shkencor Graham Jones, i cili foli për Newsweek, shkaku kryesor lidhet me ndryshimet në shpejtësinë e rrotullimit të Tokës rreth boshtit të saj. Edhe luhatjet minimale në këtë rrotullim ndikojnë drejtpërdrejt në gjatësinë e ditës.
Një ditë standarde zgjat 86.400 sekonda, por në raste të caktuara, Toka rrotullohet pak më shpejt ose pak më ngadalë, duke bërë që disa ditë të jenë mikrosekonda më të shkurtra. Kur këto ndryshime akumulohen gjatë vitit, ato krijojnë diferenca të matshme në kohëzgjatjen totale.
Shkencëtarët theksojnë se këto variacione nuk janë të rrezikshme dhe nuk ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e përditshme, por ato monitorohen me kujdes për shkak të rëndësisë që kanë në sistemet globale të kohës, navigimit satelitor dhe teknologjisë digjitale.
Pra, ndjesia se viti 2025 kaloi më shpejt nuk është vetëm një reflektim emocional apo psikologjik — këtë herë, edhe shkenca i jep të drejtë perceptimit njerëzor.
