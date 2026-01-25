Familja e viktimës së Minneapolis thotë se gënjeshtrat e administratës Trump janë të neveritshme

Familja e 37-vjeçarit në Minneapolis: “Po shtrembërohet e vërteta për djalin tonë”
“Ju lutemi, ndihmoni që e vërteta për djalin tonë të bëhet e njohur. Ai ishte një njeri i mirë. Faleminderit.”
Ky është apeli që prindërit e Alex Pretti, 37 vjeç, i kanë drejtuar opinionit publik përmes Washington Post, pas ngjarjes së rëndë të ndodhur të shtunën në Minneapolis, ku djali i tyre humbi jetën gjatë një ndërhyrjeje të agjentëve federalë.
“Në këtë moment jemi të shkatërruar emocionalisht – thuhet në deklaratën e familjes – por edhe thellësisht të zemëruar. Alex kishte një zemër të butë, e donte familjen dhe miqtë e tij dhe kujdesej me përkushtim për veteranët amerikanë, për të cilët punonte si infermier në repartin e terapisë intensive të spitalit të veteranëve në Minneapolis. Ai donte të bënte ndryshim në këtë botë. Fatkeqësisht, nuk do të jetë më këtu për të parë ndikimin që mund të kishte pasur.”
Familja thekson se nuk e përdor lehtë fjalën “hero”, por sipas tyre, veprimi i fundit i Alex ishte për të mbrojtur një grua në një situatë tensioni.
Në deklaratë, prindërit shprehin indinjatë të fortë për versionin zyrtar të ngjarjes, duke e cilësuar atë si të pavërtetë dhe fyese. Ata theksojnë se Alex nuk mbante asnjë armë, por kishte telefonin në dorën e djathtë dhe dorën e majtë të ngritur, ndërsa përpiqej të mbronte një grua që ishte rrëzuar gjatë ndërhyrjes.
Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta publike. Mijëra qytetarë u mblodhën në Whittier Park në Minneapolis për një vigjilje përkujtimore dhe protestë paqësore në nderim të Alex Pretti. Shumë prej tyre mbanin qirinj, ndërsa të tjerë pankarta të përdorura edhe në protesta të mëparshme.
Reagime pati edhe në Uashington, ku rreth 500 persona marshuan drejt ndërtesës së agjencisë federale, pavarësisht temperaturave nën zero. Protesta të ngjashme u zhvilluan edhe në Nju Jork, ku mbi një mijë njerëz u mblodhën në Union Square, në kushte të vështira atmosferike, për të shprehur pakënaqësinë dhe kërkesën për transparencë.
