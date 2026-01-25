Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Protesta kombëtare e PD-së, Berisha: Uragani qytetar tronditi qeverinë
Transmetuar më 25-01-2026, 12:18

Tiranë, 25 janar 2026 – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar në rrjetet sociale pas protestës kombëtare të opozitës të mbajtur një ditë më parë para Kryeministrisë, duke e cilësuar pjesëmarrjen qytetare si një mesazh të fortë kundër qeverisë.

Berisha ndau pamje nga protesta, ndërsa e përshkroi turmën e protestuesve si “një uragan”, që sipas tij ka tronditur kryeministrin Edi Rama dhe mazhorancën qeverisëse.

Në reagimin e tij, kryedemokrati përdori tone të ashpra politike, duke theksuar se protesta ishte shprehje e revoltës qytetare ndaj qeverisjes aktuale.

Ai gjithashtu falënderoi pjesëmarrësit në protestë, të cilët i cilësoi si “kryengritës të lirisë”, duke vlerësuar angazhimin e tyre në aksionin opozitar.

Protesta kombëtare e Partisë Demokratike u zhvillua në një klimë të tensionuar politike dhe u shoqërua me thirrje kundër qeverisë dhe kërkesa për largimin e saj.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...