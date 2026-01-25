Protesta kombëtare e PD-së, Berisha: Uragani qytetar tronditi qeverinë

Tiranë, 25 janar 2026 – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar në rrjetet sociale pas protestës kombëtare të opozitës të mbajtur një ditë më parë para Kryeministrisë, duke e cilësuar pjesëmarrjen qytetare si një mesazh të fortë kundër qeverisë.
Berisha ndau pamje nga protesta, ndërsa e përshkroi turmën e protestuesve si “një uragan”, që sipas tij ka tronditur kryeministrin Edi Rama dhe mazhorancën qeverisëse.
Në reagimin e tij, kryedemokrati përdori tone të ashpra politike, duke theksuar se protesta ishte shprehje e revoltës qytetare ndaj qeverisjes aktuale.
Ai gjithashtu falënderoi pjesëmarrësit në protestë, të cilët i cilësoi si “kryengritës të lirisë”, duke vlerësuar angazhimin e tyre në aksionin opozitar.
Protesta kombëtare e Partisë Demokratike u zhvillua në një klimë të tensionuar politike dhe u shoqërua me thirrje kundër qeverisë dhe kërkesa për largimin e saj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd