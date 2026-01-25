Tiranë/ Kokainë qarkullonte me automjet pranë TEG-ut, ndërhyn Policia. Arrestohen 3 persona. Emrat dhe pamjet

Tiranë/ Kokainë qarkullonte me automjet pranë TEG-ut, ndërhyn Policia: arrestohen Elvi Meta, Igli Canaj dhe Alban Kopaçi
Një automjet që qarkullonte në Unazën e Madhe, pranë rrethrrotullimit të TEG-ut, është ndaluar nga Policia e Tiranës, pasi brenda tij u gjet lëndë e dyshuar narkotike e llojit kokainë.
Gjatë kontrollit të automjetit tip “Escalade”, me drejtues Alban Kopaçi dhe pasagjerë Elvi Meta dhe Igli Canaj, shërbimet e Policisë kanë sekuestruar 1 kg e 36.6 gramë kokainë.
Sipas hetimeve, Elvi Meta, Igli Canaj dhe Alban Kopaçi dyshohet se vepronin në bashkëpunim dhe furnizonin me kokainë disa grupe shpërndarësish në zona të ndryshme të Tiranës, duke e transportuar lëndën narkotike me automjet.
Në vijim të veprimeve hetimore, gjatë kontrollit të banesës së Alban Kopaçit, Policia ka gjetur dhe sekuestruar:
1 armë zjarri pistoletë
1 armë gjahu
municion luftarak
121 000 euro, 60 milionë lekë dhe 5 000 paund
5 aparate celularë, si dhe automjetin e përdorur.
Në pranga janë vënë:
Elvi Meta, 26 vjeç
Igli Canaj, 33 vjeç
Alban Kopaçi, 32 vjeç
të tre banues në Tiranë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë, e cila po vijon hetimet për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal.
