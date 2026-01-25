Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tiranë/ Kokainë qarkullonte me automjet pranë TEG-ut, ndërhyn Policia. Arrestohen 3 persona. Emrat dhe pamjet
Transmetuar më 25-01-2026, 12:00

Tiranë/ Kokainë qarkullonte me automjet pranë TEG-ut, ndërhyn Policia: arrestohen Elvi Meta, Igli Canaj dhe Alban Kopaçi

Një automjet që qarkullonte në Unazën e Madhe, pranë rrethrrotullimit të TEG-ut, është ndaluar nga Policia e Tiranës, pasi brenda tij u gjet lëndë e dyshuar narkotike e llojit kokainë.

Gjatë kontrollit të automjetit tip “Escalade”, me drejtues Alban Kopaçi dhe pasagjerë Elvi Meta dhe Igli Canaj, shërbimet e Policisë kanë sekuestruar 1 kg e 36.6 gramë kokainë.

Sipas hetimeve, Elvi Meta, Igli Canaj dhe Alban Kopaçi dyshohet se vepronin në bashkëpunim dhe furnizonin me kokainë disa grupe shpërndarësish në zona të ndryshme të Tiranës, duke e transportuar lëndën narkotike me automjet.

Në vijim të veprimeve hetimore, gjatë kontrollit të banesës së Alban Kopaçit, Policia ka gjetur dhe sekuestruar:

1 armë zjarri pistoletë

1 armë gjahu

municion luftarak

121 000 euro, 60 milionë lekë dhe 5 000 paund

5 aparate celularë, si dhe automjetin e përdorur.

Në pranga janë vënë:

Elvi Meta, 26 vjeç

Igli Canaj, 33 vjeç

Alban Kopaçi, 32 vjeç

të tre banues në Tiranë.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë, e cila po vijon hetimet për dokumentimin e plotë të aktivitetit kriminal.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

