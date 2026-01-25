Rama e cilëson protestën e PD-së si degjenerim, Bardhi: Koha e kryeministrit të korrupsionit ka skaduar

Tiranë, 25 janar 2026 – Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar protestën e organizuar nga Partia Demokratike si një “degjenerim”, duke shtuar tensionet politike mes mazhorancës dhe opozitës.
Në reagim ndaj deklaratave të kreut të qeverisë, kryetari i Grupit Parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, u shpreh se Edi Rama është një kryeministër “i skaduar”, duke e akuzuar për mbrojtje të korrupsionit.
“Askund në botë një drejtues qeverie nuk mbron korrupsionin dhe veçanërisht zëvendësen e kapur në abuzime me detyrën dhe me tenderët publikë,” deklaroi Bardhi në një reagim të publikuar në rrjetin social Facebook.
Sipas tij, qëndrimi i kryeministrit ndaj akuzave për korrupsion tregon fundin politik të qeverisjes aktuale, ndërsa opozita do të vijojë denoncimin e aferave që, sipas PD-së, rëndojnë mbi mazhorancën.
Përplasjet verbale mes palëve vijnë në një klimë të tensionuar politike, ndërsa opozita ka paralajmëruar vijimin e aksioneve të saj kundër qeverisë.
Reagimi i Gazment Bardhit:
“Askund në Europë Kryeministri nuk mbron korrupsionin
Edi Rama është një kryeministër i skaduar dhe mbrëmë reagoi kundër protestuesve si çdo regjim i korruptuar që ka humbur kontrollin: me dhunë shtetërore, gaz lotsjellës të skaduar dhe ujë me piper.
Kudo në Europë, kur një kryeministër kapet në skandale dhe i përgjigjet qytetarëve me dhunë, ai nuk qeveris më. Ai largohet. Nuk fshihet pas propagandës. Nuk kriminalizon opozitën. Nuk dhunon qytetarët.
Askund në Europë, Kryeministri nuk shndërrohet në avokat të korrupsionit, siç po bën Edi Rama me Belinda Ballukun. Kur zëvendëskryeministrja implikohet në korrupsion, hetohet dhe merret e pandehur.
Askund në Europë, një kryeministër nuk paracakton tenderat.
Askund në Europë, një kryeministër nuk cakton një koordinator mes qeverisë dhe krimit të organizuar, siç ka bërë Edi Rama me Ergys Agasin.
Askund në Europë, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë nuk emërohet nga koordinatori i krimit të qeverisë.
Askund në Europë, kryeministri nuk sulmon drejtësinë për të mbrojtur korrupsionin e vet, të familjes së vet dhe të bashkëpunëtorëve të vet më të ngushtë!
Po, kudo në botë, regjimet e korruptuara dhe diktaturat reagojnë me dhunë ndaj protestuesve. Ky është Edi Rama! Sepse vetëm regjimet e kalbura reagojnë me dhunë ndaj protestave.
As gazi i skaduar, as uji me piper nuk do ta mbrojnë më. Koha e kryeministrit të korrupsionit dhe e karteleve të drogës ka skaduar”.
