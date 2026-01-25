Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Si vidhen makinat e parkuara në mes të Vlorës (Pamjet)
Transmetuar më 25-01-2026, 10:46

Vlorë/Finalizohet operacioni policor “Reagimi”, arrestohet autori i vjedhjes së një automjeti

Policia e Vlorës ka finalizuar operacionin policor të koduar “Reagimi”, duke identifikuar dhe arrestuar autorin e vjedhjes së një automjeti të kryer gjatë natës.

Pas kallëzimit të bërë nga një shtetase, e cila denoncoi se automjeti i saj ishte vjedhur gjatë orëve të natës, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë reaguan menjëherë, duke organizuar veprime intensive për zbardhjen e ngjarjes dhe kapjen e autorit.

Pas reagimit të strukturave të Policisë, në kuadër të operacionit “Reagimi”, u bë i mundur identifikimi dhe arrestimi i shtetasit S. K., 45 vjeç, banues në Vlorë, i dyshuar si autor i vjedhjes.

Gjatë operacionit, Policia arriti gjithashtu të gjejë dhe sekuestruar automjetin e vjedhur, i cili do t’i kthehet pronarit të ligjshëm.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë, për veprime të mëtejshme ligjore, për veprën penale “Vjedhja”. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...