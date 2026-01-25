Rama: 2026, vit kyç për negociatat me BE-në

Tiranë, 25 janar 2026 – Kryeministri Edi Rama e cilësoi vitin 2026 si vendimtar për negociatat e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar se vendi ndodhet në një moment kyç për përparimin e procesit integrues.
Sipas Ramës, gjatë kësaj jave është prezantuar një paketë e re ligjore, e përbërë nga rreth një duzinë nismash, të cilat synojnë forcimin e shtetit të së drejtës, rritjen e transparencës dhe përafrimin e mëtejshëm të legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian.
“Këto nisma prekin fusha thelbësore si lufta kundër korrupsionit, mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe forcimi i institucioneve,” u shpreh Rama, duke shtuar se ato nuk përbëjnë thjesht detyrime formale që burojnë nga procesi i negociatave.
Kryeministri theksoi se reformat duhet të shihen si një investim në funksionimin e shtetit ligjor dhe në rritjen e besimit të qytetarëve tek institucionet.
“Ky është një vit kur Shqipëria duhet patjetër të dëshmojë se është e gatshme jo vetëm t’i kalojë reformat, por edhe t’i jetësojë ato. Ky moment nuk duhet humbur,” përfundoi Rama.
