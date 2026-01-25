Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rama: 2026, vit kyç për negociatat me BE-në
Transmetuar më 25-01-2026, 10:18

Tiranë, 25 janar 2026 – Kryeministri Edi Rama e cilësoi vitin 2026 si vendimtar për negociatat e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke theksuar se vendi ndodhet në një moment kyç për përparimin e procesit integrues.

Sipas Ramës, gjatë kësaj jave është prezantuar një paketë e re ligjore, e përbërë nga rreth një duzinë nismash, të cilat synojnë forcimin e shtetit të së drejtës, rritjen e transparencës dhe përafrimin e mëtejshëm të legjislacionit shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian.

“Këto nisma prekin fusha thelbësore si lufta kundër korrupsionit, mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe forcimi i institucioneve,” u shpreh Rama, duke shtuar se ato nuk përbëjnë thjesht detyrime formale që burojnë nga procesi i negociatave.

Kryeministri theksoi se reformat duhet të shihen si një investim në funksionimin e shtetit ligjor dhe në rritjen e besimit të qytetarëve tek institucionet.

“Ky është një vit kur Shqipëria duhet patjetër të dëshmojë se është e gatshme jo vetëm t’i kalojë reformat, por edhe t’i jetësojë ato. Ky moment nuk duhet humbur,” përfundoi Rama.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...