​Moti në Shqipëri: Vranësira dhe reshje të izoluara shiu gjatë ditës së sotme

TIRANË – Vendi ynë do të mbetet nën ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme për ditën e sotme, duke sjellë një mot kryesisht të vrenjtur dhe ulje të lehtë të temperaturave në vlerat minimale.
Sipas parashikimeve meteorologjike, dita ka nisur me vranësira të shpeshta të cilat do të jenë prezente në pjesën më të madhe të territorit. Reshjet pritet të jenë të pakta dhe të izoluara, kryesisht në zonat malore dhe pjesërisht në ultësirën perëndimore gjatë orëve të vona të pasdites dhe mbrëmjes.
Temperaturat: * Zonat Malore: 1°C deri në 10°C
Zonat e Ulëta: 4°C deri në 15°C
Zonat Bregdetare: 8°C deri në 16°C
Era: Do të fryjë mesatare me shpejtësi deri në 35 km/h nga drejtimi Verilindor dhe Lindor, duke bërë që deti të jetë i trazuar me forcë 2-3 ballë.
Lagështia: Do të jetë e lartë, duke arritur deri në 74%, gjë që do të rrisë ndjesinë e të ftohtit në orët e para të mëngjesit.
Pritshmëritë për Mbrëmjen
Gjatë natës, vranësirat do të dendësohen duke krijuar mundësi për reshje shiu më të përqendruara në Jug dhe Juglindje të vendit. Në lartësitë mbi 1000 metra, reshjet mund të shfaqen në formën e dëborës së pakët.
Burimi i informacionit: Shërbimi Meteorologjik Ushtarak (SHMU) dhe IGJEUM.
