Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 25 janar 2026

Dashi
Je në një fazë rikuperimi të qartë. Krahasuar me fillimin e muajit, situata aktuale tregon se ke rifituar forcë dhe qartësi. Nëse ka mosmarrëveshje apo probleme të hapura, tani mund t’i përballosh me më shumë vendosmëri. Shkurti është afër dhe sjell sinjale pozitive, sidomos në planin praktik. Mos e nënvlerëso dashurinë: këto ditë favorizohen njohje të këndshme dhe momente që të rikthejnë besimin.
Reflektim:
Ke bërë hapa përpara pa e kuptuar plotësisht. Tensionet nuk zhduken vetë, por tani ke mjetet e duhura për t’i zgjidhur. Lejoje veten të besojë në shenjat e mira dhe mos i mbyll dyert e ndjenjave.
Demi
Edhe pse ke çuar përpara një projekt ose ke kapërcyer një pengesë, tani duhet të rregullosh çështjet e sigurisë ekonomike dhe profesionale. Është një fazë “ringritjeje”, ku kërkohet riorganizim. Planetët në kënd të vështirë tregojnë nevojën për të rregulluar jetën, në disa raste edhe për të nisur nga e para. Kjo vlen edhe për marrëdhëniet sentimentale.
Reflektim:
Stabiliteti është fjala kyçe. Edhe pas një fitoreje, duhet ndërtuar baza e sigurisë. Kur financat ose puna lëkunden, edhe ndjenjat ndihen më të pasigurta. Riorganizimi i sotëm sjell qetësi për nesër.
Binjakët
Një moment shumë i fortë astrologjik: Dielli, Venusi, Mërkuri dhe Marsi janë në pozicion të favorshëm. Kjo periudhë është hyrje për një fazë edhe më të mirë nga mesi i shkurtit. Në punë je gjithmonë gati për veprim, ndërsa në dashuri shpesh pengohesh nga kujtime ose frena psikologjike. Nëse arrin të çlirohesh nga e shkuara, mund të marrësh kënaqësi të mëdha në të dyja fushat.
Reflektim:
Mundësitë janë aty, por mënyra si i jeton bën diferencën. Trupi dhe mendja kanë nevojë për kujdes. Nëse i lë emocionet të rrjedhin pa frikë, kjo fazë bëhet shumë produktive dhe e plotë.
Gaforrja
Kjo e diel është e rëndësishme, sidomos pas disa ditëve të vështira. Mund të ketë pasur debate ose tensione, por tani klima po ndryshon. Me Jupiterin ende në shenjë, besimi rritet. Dashuria mund të zgjohet sërish: njohjet që nisin tani forcohen pas 10 shkurtit.
Reflektim:
Pas lodhjes emocionale vjen qetësia. Tani je më i fortë nga brenda dhe gati të ecësh përpara. Mos u mbyll nga frika e zhgënjimeve të vjetra. Ajo që lind tani ka potencial të zgjasë.
Luani
Je në një fazë ngadalësimi të përkohshëm. Viti 2026 mbetet i favorshëm për ty, por kërkohet durim deri pas 14 shkurtit. Këto ditë shërbejnë për të rregulluar çështje ekonomike, pune ose marrëdhënie që nuk funksionojnë. Kujdes me polemikat, sidomos në fillim të javës: edhe kur ke të drejtë, mënyra e shprehjes mund të krijojë tensione.
Reflektim:
Ngadalësimi nuk është dështim, por përgatitje. Po pastron terrenin për një rikthim më të fortë. Mat fjalët dhe veprimet, sepse durimi i sotëm shpërblehet shpejt.
Virgjëresha
Rregulli dhe organizimi janë pjesë e natyrës tënde. Kjo është një forcë, por rrezikon të kthehet në teprim, sidomos ndaj vetes. Kjo e diel, veçanërisht në dashuri, kërkon më shumë butësi dhe pranueshmëri. Jo çdo gjë duhet të jetë perfekte për të funksionuar.
Reflektim:
Kontrolli i tepërt mund të mbyllë zemrën. Lejo pak spontanitet dhe ngrohtësi njerëzore. Pranimi i papërsosmërisë sjell qetësi dhe lidhje më të sinqerta.
Peshorja
Risi janë në horizont dhe një projekt që e ke për zemër do të bëhet i realizueshëm në ditët në vijim. Madje, ata që synojnë të fitojnë një sfidë, garë apo provë të rëndësishme duhet ta dinë se shkurti dhe marsi janë muaj me peshë të madhe. Ajo që ka lodhur ditët e fundit ka qenë Hëna kundërshtare, e cila ka sjellë ngarkesë dhe stres. Sot çlirohesh nga një barrë. Kjo e diel, sidomos në mbrëmje, është e favorshme për pajtime ose takime dashurie.
Reflektim:
Po i afrohesh një faze më dinamike, ku idetë dhe projektet mund të marrin formë konkrete. Vështirësitë e fundit kanë sjellë lodhje, por tani ndjen se presioni po bie. Është momenti i duhur për të besuar në një synim të rëndësishëm. Edhe në marrëdhënie hapet rruga për dialog dhe sqarime. Nëse ka pasur largësi apo keqkuptime (sidomos në 15 ditët e para të janarit), mbrëmja favorizon afrimin dhe ekuilibrin.
Akrepi
Angazhimet janë të shumta. Asgjë nuk të ka ardhur kurrë falas dhe kjo prirje duket se përsëritet edhe në fund të janarit. Në gjysmën e parë të shkurtit ke pasur suksese, por projektet e reja kërkojnë shumë energji dhe përkushtim. Këtë e tregojnë Mërkuri dhe Venusi, që janë disonantë: nuk sjellin bllokim total, por kërkojnë qartësi. Mbrëmja është disi e zbehtë.
Reflektim:
Periudha kërkon përqendrim dhe durim, cilësi që i zotëron. Rezultatet vijnë, por vetëm pasi të kuptosh mirë çdo situatë. Lodhja e mbrëmjes është sinjal për të ngadalësuar pak. Suksesi është i arritshëm, por kërkon menaxhim të zgjuar të energjive dhe vendime të vetëdijshme.
Shigjetari
Nuk ke ndërmend të ndalosh, përkundrazi. Vullneti yt mund të arrijë gjithçka, por vetëm nëse vepron. Një horoskop i mirë nuk mjafton nëse mbyllesh në shtëpi dhe humbet mundësitë. Pikërisht për këtë arsye, Shigjetarët nuk duhet të humbasin rastet që u dalin përpara në këtë periudhë. Ditë të rëndësishme për ata që kërkojnë ndryshime në muajt në vijim.
Reflektim:
Qëndrimi pasiv do të thotë humbje shansesh. Mundësitë ekzistojnë dhe duhet t’i kapësh me guxim. Nëse synon ndryshim, këto ditë japin sinjale konkrete për një drejtim të ri. Entuziazmi dhe besimi tek vetja mund ta kthejnë një propozim të thjeshtë në pikë kthese.
Bricjapi
Tensioni i ditëve të fundit është i justifikuar: sa më shumë rrit objektivat, aq më i madh është përpjekja. Si shenjë e drejtuar nga Saturni, nuk i shmangesh sfidave. Me Hënën që bëhet aktive sot, shfrytëzo këto orë për t’u çlodhur dhe për t’u rikthyer te ndjenjat. Dashuria ka nevojë për vëmendje.
Reflektim:
Presioni që ndjen lidhet drejtpërdrejt me ambiciet e tua. Je mësuar të mbash përgjegjësi të mëdha, por kjo nuk do të thotë të neglizhosh mirëqenien emocionale. Të flasësh hapur për ndjenjat forcon lidhjet. Ata që kanë një lidhje të qëndrueshme mund të mendojnë për hapa më seriozë, si bashkëjetesa apo formalizimi i marrëdhënies.
Ujori
Disa dyshime duhen zgjidhur me ndihmën e një eksperti, si jurist apo noter. Je gati të reagosh nëse ndihesh i padrejtësuar. Në planin ekonomik duhet kujdes, sepse disa çështje të hapura kërkojnë rregullim. Në dashuri, yjet janë të favorshëm: Venusi dhe Mërkuri aktivë flasin për ndjenja të forta dhe edhe dashuri me shikim të parë.
Reflektim:
Ndryshimet që po jeton sjellin edhe trazim. Çështjet praktike duken të rënda, por me durim dhe rend mund të zgjidhen. Financat kërkojnë maturi. Në anën tjetër, dashuria është pika jote e fortë: komunikimi përmirësohet dhe lidhjet bëhen më të thella.
Peshqit
Nuk duhet të ndalesh tani, sepse do të ishte humbje e madhe. Mërzia, apatia apo fatalizmi nuk kanë vend. Është koha të planifikosh ditët dhe javët në vijim, sepse shkurti dhe marsi do të jenë muaj përpjekjeje, por edhe fitoreje. Edhe sot, në pjesën e dytë të ditës, vërehet një përmirësim i qartë.
Reflektim:
Energjia që ke tani nuk duhet shpërdoruar. Planifikimi është çelësi për suksesin e javëve të ardhshme. Angazhimi do të shpërblehet me rezultate konkrete. Humori dhe vetëbesimi rriten gradualisht. Nëse dikush të sulmon apo të kritikon, mos u tremb: yjet të japin një mbrojtje të fortë.
