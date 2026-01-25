Nominimet në dhomën e rrëfimit, 10 banorë shkojnë në televotim/ Cili prej tyre do të lërë shtëpinë të martën?!

Në Prime-n e së shtunës, u rikthyen nominimet në dhomën e rrëfimit.
Nga nominimet, 10 banorë kanë shkuar në televotim.
Angelo, Artani, Keijsi, Juela, Greta, Krusita, Rogerti, Mal, Miri dhe Mateo kanë shkuar në televotim dhe njëri prej tyre do të lërë shtëpinë të martën.
Ndërkohë, nominimet e banorëve ishin kështu:
Stelina- Artani dhe Rogerti
Keijsi- Mateo dhe Juela
Ina- Angelo dhe Krusita
Miri- Rogerti dhe Mal
Selin- Mateo dhe Artani
Greta- Rogerti dhe Mal
Angelo- Juela dhe Mateo
Artani- Angelo dhe Miri
Brikena- Rogerti dhe Keijsi
Mateo- Miri dhe Angelo
Stenaldo- Angelo dhe Ina
Krusita- Keijsi dhe Rogerti
Mal- Rogerti dhe Angelo
Juela- Angelo dhe Krusita
Kristi- Mal dhe Greta
Rogerti- Greta dhe Angelo
