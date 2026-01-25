Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Nominimet në dhomën e rrëfimit, 10 banorë shkojnë në televotim/ Cili prej tyre do të lërë shtëpinë të martën?!
Transmetuar më 25-01-2026, 09:14

Në Prime-n e së shtunës, u rikthyen nominimet në dhomën e rrëfimit.

Nga nominimet, 10 banorë kanë shkuar në televotim.

Angelo, Artani, Keijsi, Juela, Greta, Krusita, Rogerti, Mal, Miri dhe Mateo kanë shkuar në televotim dhe njëri prej tyre do të lërë shtëpinë të martën.

Ndërkohë, nominimet e banorëve ishin kështu:

Stelina- Artani dhe Rogerti

Keijsi- Mateo dhe Juela

Ina- Angelo dhe Krusita

Miri- Rogerti dhe Mal

Selin- Mateo dhe Artani

Greta- Rogerti dhe Mal

Angelo- Juela dhe Mateo

Artani- Angelo dhe Miri

Brikena- Rogerti dhe Keijsi

Mateo- Miri dhe Angelo

Stenaldo- Angelo dhe Ina

Krusita- Keijsi dhe Rogerti

Mal- Rogerti dhe Angelo

Juela- Angelo dhe Krusita

Kristi- Mal dhe Greta

Rogerti- Greta dhe Angelo

