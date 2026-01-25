Një tjetër banore me ‘mision të veçantë’ bëhet pjesë e Big Brother VIP

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 25-01-2026, 09:12
Baby G është banorja më e re e Big Brother VIP 5.
Këngëtarja e njohur i është bashkuar shtëpisë më të famshme në Shqipëri, si e dyta që bëhet pjesë mbrëmjen e sotme pas DJ Gimbo.
Ajo u fut në shtëpi me një mision të veçantë, për të shpërndarë 8 bileta fati. Një ajo e mbajti për vete, ndërsa të tjerat ia shpërndau Brikenës, Selinës, Malit, Stelinës, Stenaldos, Artanit dhe Gretës.
