Një tjetër banore me ‘mision të veçantë’ bëhet pjesë e Big Brother VIP
Transmetuar më 25-01-2026, 09:12

Baby G është banorja më e re e Big Brother VIP 5.

Këngëtarja e njohur i është bashkuar shtëpisë më të famshme në Shqipëri, si e dyta që bëhet pjesë mbrëmjen e sotme pas DJ Gimbo.

Ajo u fut në shtëpi me një mision të veçantë, për të shpërndarë 8 bileta fati. Një ajo e mbajti për vete, ndërsa të tjerat ia shpërndau Brikenës, Selinës, Malit, Stelinës, Stenaldos, Artanit dhe Gretës.

