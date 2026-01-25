Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Surprizë emocionuese për Brikenën, banorja ‘shpërthen’ në lot pas takimit me nënën e saj/ Mateo: Të kërkoj falje
Transmetuar më 25-01-2026, 09:10

Brikena ka marrë një surprizuese këtë të shtunë. Pas një rrëfimi emocional në living, banorja doli jashtë në oborr, aty ku pa një tepsi me fli, e përgatitur nga nëna e saj.

Më pas, ishte kjo e fundit e cila doli nga dhoma e dëshirave dhe u takua me Brikenën, e cila nuk i mbajti dot lotët.

Pasi e takoi, nëna e Brikenës tha: “I përshëndes të gjithë banorët. Mateon dhe të gjithë të tjerët. Jeni shumë të mirë”.

Më pas ishte Matoeo i cili doli në oborr dhe takoi pikërisht nënë e Brikenës, duke i thënë: “Të kërkoj falje nëse ju kam lënduar juve dhe Brikenën”.

