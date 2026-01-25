Granit Xhaka ‘konfliktohet’ me tifozët e West Ham edhe pse nuk ishte në fushë

ANGLI – Kapiteni i Sunderlandit, Granit Xhaka nuk ishte në fushën e lojës në ndeshjen me West Ham për shkak të një dëmtimi në kavilje, megjithatë në një moment ai u bë protagonist i një debati me tifozët e Hammers që ishin pas pankinës në London Stadium.
Debati ishte kaq i fortë sa ndeshja për pak çaste u ndërpre nga arbitri Thomas Bramall që foli me trajnerin e West Ham, Nuno Espirito. Por mesa duket Xhaka nuk e la aty debatin e ndezur dhe e vijoi atë edhe pas fërshëllimës së fundit të arbitrit.
Telekamerat në fakt e pikasën 33-vjeçarin kosovar teksa po debatonte me një tifoz në momentin që skuadrat iu drejtuan tunelit që të çonte në dhomat e zhveshjes, përpara se të largohej nga një anëtari i stafit. Nuk është e qartë se çfarë e shkaktoi këtë debat, por mesfushori dukej i irrituar
“Nuk e di me të vërtetë çfarë ndodhi, – tha trajneri i Sunderland, Regis Le Bris, – është gjithnjë një turp kur ndodhin gjëra të tilla, por nuk e di”.
Në videot që nisën të qarkullonin në rrjetet sociale dukeshin lojtarët e Sunderland që tregonin nga tifozët e Hammers që u ngritën duke provokuar Granit Xhakën. Punonjësit e sigurisë shkuan në drejtim të vendit ku u sinjalizuan debatet, por nuk ishte e qartë nëse tifozët u larguan nga vendi apo jo.
