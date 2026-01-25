Rrëfimi i Izabelës për humbjen e Markos

Gruaja Izabela reagon e shokuar pas vdekjes së taksistit 45 vjeçar Marko pas një ngjarjeje me armë: “Nuk i bënte keq askujt. Jam e sigurt se shumë njerëzve do t’u mungojë Marko. Jo vetëm këtu, por edhe miqve tanë në Itali dhe Shqipëri"
Marko Beka humbi jetën pas një të shtëne me armë në qendër të Larumit në zonën Geel të Belgjikës
Reportazh nga Ellen Goris / HBVL
E tronditur, Izabela hap derën e shtëpisë ku kishte jetuar për dhjetë vjet bashkë me bashkëshortin e saj. Pas saj, dy nga tre fëmijët e tyre dalin për një çast për të parë se çfarë po ndodh. Babai i tyre, 45-vjeçari Marko Beka nga Geel, humbi jetën të premten në mbrëmje pas një incidenti me armë në Larum. Të dyshuarit janë ende në arrati.
Të premten 23 janar në mbrëmje, rreth orës 21:00, në qendër të lagjes Larum të qytetit Geel, 45-vjeçari Marko Beka, i cili po punonte si taksist, u qëllua me armë. Dëshmitarët e panë të shtrirë në tokë dhe njoftuan shërbimet e emergjencës. Në vendngjarje mbërritën një gjyqtar hetues, ekspertët e laboratorit dhe mjeku ligjor. Autorët u larguan nga vendi i ngjarjes dhe vazhdojnë të jenë të paidentifikuar. Sipas prokurorisë, ende nuk dihet sa persona janë të përfshirë. Taksisti që ishte në punë atë mbrëmje ishte edhe një burrë familjar, me bashkëshorte dhe fëmijë.
La pas gruan dhe tre fëmijë
Marko la pas një grua dhe tre fëmijë.
“Na telefonuan për të më thënë se ishte qëlluar. Për pjesën tjetër nuk di asgjë. Di vetëm që burri im ka vdekur.”
Izabela, bashkëshortja e Markos
Bashkëshortja e tij, Izabela, e mori lajmin përmes miqve. “Na telefonuan për të më thënë se ishte qëlluar”, tregon ajo. Për momentin nuk di më shumë. “Për pjesën tjetër nuk kam marrë asnjë informacion. Di vetëm që burri im ka vdekur. E dua jashtëzakonisht shumë.”
Ajo e përshkruan Markon si një njeri të butë, shumë të dashur nga njerëzit. “Kishte shumë miq, ishte gjithmonë i sjellshëm dhe nuk i bënte keq askujt. Ishte jashtëzakonisht social.”
Ndërsa flet, shikon vajzën e vogël që qëndron pak pas saj. “Ajo i ngjan shumë babait të saj. Kemi një Marko të vogël që ecën rreth nesh.”
Biznesi i tij i taksive
Pas disa punëve të ndryshme, bashkëshorti i saj vendosi të ndiqte pasionin dhe të hapte biznesin e vet: Taxi Jimmy. “Punonte shumë, jashtëzakonisht shumë. Sigurisht, klientët janë klientë. Ndonjëherë mund të ketë ankesa për çmimet dhe ndonjë debat të vogël, por kurrë nuk mendon se mund të shkojë deri këtu.”
Marko themeloi dy vite më parë kompaninë e tij të taksive, Taxi Jimmy. Biznesi po shkonte mirë. Në muajin nëntor ai bleu edhe një makinë të dytë, e cila tani qëndron e papërdorur pranë shtëpisë. Të premten në mbrëmje, Marko ishte në punë me makinën e vjetër.
“Nuk do të punoj më kurrë si taksiste. Është shumë e rrezikshme”, thotë Izabela. Të shtunën në mëngjes, ajo shkoi vetë në vendin ku u qëllua bashkëshorti i saj. “Atje pashë vetëm gjak”, thotë ajo me zë të ulët.
Izabela mbetet vetëm me tre fëmijë, 17, 11 dhe 5 vjeç. “Jam e sigurt që shumë njerëz do ta ndjejnë mungesën e Markos”, thotë ajo. “Jo vetëm këtu, por edhe miqtë tanë në Itali dhe Shqipëri.” /përktheu noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd