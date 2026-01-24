Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
DJ personal i Gjestit bëhet pjesë e Big Brother VIP 5
Transmetuar më 24-01-2026, 23:02

Një banor i ri është bërë pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP 5.

DJ Gimbo është zyrtarisht një konkurrent i këtij edicioni të Big Brother dhe në garë për Çmimin e Madh.

Ai gjithashtu është edhe DJ personal i fituesit të Big Brother VIP 4, Gjestit. Prezent në club-e, evente private dhe festa të mëdha. DJ Gimbo është një nga DJ-të më energjikë dhe të kërkuar në skenën muzikore, i njohur për set-et e tij që ndezin çdo atmosferë.

