DJ personal i Gjestit bëhet pjesë e Big Brother VIP 5

Një banor i ri është bërë pjesë e shtëpisë së Big Brother VIP 5.
DJ Gimbo është zyrtarisht një konkurrent i këtij edicioni të Big Brother dhe në garë për Çmimin e Madh.
Ai gjithashtu është edhe DJ personal i fituesit të Big Brother VIP 4, Gjestit. Prezent në club-e, evente private dhe festa të mëdha. DJ Gimbo është një nga DJ-të më energjikë dhe të kërkuar në skenën muzikore, i njohur për set-et e tij që ndezin çdo atmosferë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd