Mateo: Daja i saj më ka prerë rrugën! Reagon ashpër Brikena: Familjen time nuk e prek askush!

Brikena dhe Mateo kanë kaluar momente të këndshme së bashku gjatë këtyre ditëve, me banorin që e shpëtoi të parën Brikenën në zinxhir dhe më pas patën një darkë së bashku si dy të vetmit që fituan lojën në Prime-n e kaluar.
Gjithsesi, këtë të shtunë, Brikena dëgjoi deklaratën që Mateo dha Prime-n e së martës, ku tha se familjarët e banores i kishin prerë rrugën dhe se ia kishin ndaluar të takoheshin më me njëri-tjetrin.
Pasi dëgjoi këtë deklaratë, Brikena u revoltua duke akuzuar Mateon se po i përdor të gjitha këto për lojë.
Brikena: Ky vazhdon dhe jep detaje me atakim për lojë. Unë me Mateon, janë që s’kam gjë, por s’do kemi gjë. Ai s’ka të drejtë ta përmendë familjen time. Ai po shfrytëzon këtë takim në lojë. Mua nuk më ndalon as familja ime për të qenë me një person dhe asnjë person. Kur unë nuk kam dalë me Mateon, është sepse s’doja të kisha një përputhje me Mateon. A kishte puthje a jo, unë s’e vazhdoj më. Puthje s’ka pasur, por ai e përdor. Familjen time nuk e prek askush. Bravo, sepse e tregove që këtë e përdore për lojë.
Mateo: Nuk është prekur familja e askujt.
Brikena: Familjen time nuk e përmend askush. Kurrë mos të dëgjoj ta përdorësh familjen time. Hera e parë edhe e fundit.
Mateo: Sqarimi nuk ishte për asnjë nga banorët e shtëpisë. Ishte vetëm për publikun. Nuk kam ardhur këtu të dal me flamur. Kërkoj falje për personat që kam përmendur, sepse gjithsecili e di çfarë ka ndodhur. Nuk ka ndodhur asgjë e pazakonshme. Nëse këtu e kam përmendur ndonjëherë historinë time me një person, të dalë dhe ta thotë. Nëse do e kisha shfrytëzuar këtë për lojë, unë Brikenës do i shkoja nga mbrapa gjithë kohës. Unë për asnjë moment nuk kam bërë nga këto gjeste këtu. Çdo gjë ja kam lënë kohës. Brikena mua nuk më ka bërë asnjë premtim. Del Kejsi dhe thotë: “Të trajton si leckë”. Nuk më intereson fare. Unë bëj timen.
