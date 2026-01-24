Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Mos e ke përjetuar vetë incestin’? Përplasje mes Selin dhe Rogertit
Transmetuar më 24-01-2026, 22:59

Një debat i ashpër ka vazhduar në shtëpi mes Selinës dhe Rogertit, ndërsa ky i fundit ka folur me tone të ashpra për raportin e saj me Mirin.

Rogerti është shprehur se sipas tij nuk është normale që Miri të fërkojë kokën tek kofshët e Selinës dhe ta quaj atë si vajzës e tij. Nga ana tjetër Selin i është kundërpërgjigjur duke i thënë të bëjë kujdes me mënyrën se si shprehet.

Pjesë nga debati:

Rogerti: Unë dua që Selin ta kuptojë që Miri është një person shfrytëzues, do të bëjë incest.

Selin: Kujdes se si e thua se do të vijë taka kokës, nuk e meriton asnjë minutë në televizion, nuk je burrë.

Rogerti: Miri shfrytëzon gratë. Ishim aty jashtë dhe po flisnim me Mirin. I thash a mos të ka shpëtuar goja që ke thënë se Selin e ke si vajzë. I thash a të duket normale të fërkosh kokën të kofsha e saj.

Selin: Nuk është normale kjo, mos vallë e ke përjetuar vetë që e njeh kaq mirë incestin, mos e bën vetë.

