Plagosje e rëndë me thikë në një lokal në Vlorë

Vlorë – Një burrë përfundoi në gjendje kritike për jetën sonte pasi u plagos rëndë me thikë në qytetin e Vlorës.
Ngjarja ndodhi rreth orës 20:30, në një lokal në lagjen “Pavarësia”, Vlorë, raporton noa.al. Në foto shihni pamje në vendngjarje.
Policia lokale tha se si pasojë e një konflikti është plagosur me mjet prerës shtetasi Ilir Suloti, 44 vjeç, i cili aktualisht ndodhet në spitalin e Vlorës, nën kujdesin e mjekëve.
Shërbimet e Policisë kanë ndërhyrë, duke identifikuar dhe shoqëruar autorin e dyshuar të kësaj ngjarjeje, shtetasin Fjodor Zeqo, 48 vjeç.
Grupi hetimor po punon për dokumentimin ligjor të rastit dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. /noa.al
