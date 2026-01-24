Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Plagosje e rëndë me thikë në një lokal në Vlorë
Transmetuar më 24-01-2026, 21:35

Vlorë – Një burrë përfundoi në gjendje kritike për jetën sonte pasi u plagos rëndë me thikë në qytetin e Vlorës.

Ngjarja ndodhi rreth orës 20:30, në një lokal në lagjen “Pavarësia”, Vlorë, raporton noa.al. Në foto shihni pamje në vendngjarje.

Policia lokale tha se si pasojë e një konflikti është plagosur me mjet prerës shtetasi Ilir Suloti, 44 vjeç, i cili aktualisht ndodhet në spitalin e Vlorës, nën kujdesin e mjekëve.

Shërbimet e Policisë kanë ndërhyrë, duke identifikuar dhe shoqëruar autorin e dyshuar të kësaj ngjarjeje, shtetasin Fjodor Zeqo, 48 vjeç.

Grupi hetimor po punon për dokumentimin ligjor të rastit dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

