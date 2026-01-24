Detaji/ Gjatë protestës u hodh gaz lotsjellës i skaduar që para dy vitesh

Gjatë protestës, gazetarët kanë vënë në dukje se, gazi lotsjellës i hedhur nga policia drejt protestuesve kishte skaduar prej më shumë se 2 vitesh.
Policia përdori në masë të madhe hedhjen e gazit lotsjellës drejt protestuesve si te Kryeministria ashtu edhe para ambienteve të Kuvendit, për të shpërndarë qytetarët.
Nga ana tjetër protestuesit u përgjigjën me sende të forta, përfshirë edhe gurët e trotuareve dhe nga hedhja e molotovit disa efektivë policie mbetën të plagosur
