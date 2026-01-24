‘Luftë’ në fund dhe kreun e tabelës, ja klasifikimi në superiore

Sot janë luajtur dy ndeshje të vlefshme për javën e 21-të të Superiores. Egnatia barazoi 2-2 ndaj Bylisit, ndërsa Vllaznia përfitoi nga ndalesa e kampionëve dhe mposhti Partizanin me një gol të vetëm.
Pas këtyre rezultateve, Vllaznia tashmë kryeson renditjen me po aq pikë sa Egnatia, por me avantazhin e fitoreve në ndeshjet direkte. Partizani rikthehet te humbjet dhe numëron katër humbje në pesë ndeshjet e fundit, duke u afruar rrezikshëm ndaj zonës së ftohtë.
Vetëm 7 pikë e ndajnë Partizanin nga zona e ftohtë, që për të kuqtë është diferencë e barabartë edhe me Dinamon e vendit të katërt. Një situatë që alarmon skuadrën e kryeqytetit, e cila po kalon një moment të vështirë në garë.
Bylisi, që ndodhet në zonën e “play-out”, është me vetëm 1 pikë më shumë se Flamurtari dhe pret rezultatin e ndeshjes Tirana–Flamurtari që luhet nesër. Dy takime të tjera interesante të kësaj jave janë edhe Teuta–Vora dhe Elbasani–Dinamo.
