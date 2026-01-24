Vllaznia fiton me Partizanin dhe kap kreun e tabelës

Shkodër – Vllaznia ka marrë një fitore të rëndësishme 1-0 ndaj Partizanit në “Loro Boriçi”, duke barazuar në krye të klasifikimit me Egnatian në kuotën e 39 pikëve. Fitorja e kuqebluve ishte e katërta radhazi në kampionat (e pesta në total, duke përfshirë edhe Kupën) dhe i jep Shkodrës një moment të fortë në garën për titull.
Goli i vetëm i ndeshjes u shënua në minutën e 32-të të pjesës së parë nga Kastrati, i cili shfrytëzoi një moment të mirë dhe dërgoi topin në rrjetë me një goditje të bukur. Partizani tentoi të reagojë, por nuk arriti të mposhtë portierin Pohls, i cili u tregua vendimtar për të mbajtur portën e paprekur.
Pjesa e parë ishte e luftuar dhe me raste nga të dyja skuadrat, por Vllaznia ishte më kërkuese dhe arriti të zhbllokonte ndeshjen me një aksion të mirë të ndjekur nga finalizimi i Kastratit. Në pjesën e dytë, Partizani tentoi të rrezikonte më shumë, por nuk gjeti mënyrën për të ndryshuar rezultatin, ndërsa vendasit menaxhuan shumë mirë avantazhin dhe nuk i dhanë hapësira kundërshtarit.
Në fund, sfida përfundoi 1-0 për Vllazninë, që tani ndan kreun e klasifikimit me Egnatian, të dyja me 39 pikë. Partizani mbetet me 26 pikë dhe përkohësisht renditet në vendin e 5-të.
