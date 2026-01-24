Protesta, kaos edhe para Kuvendit: Policia përdor gaz lotsjellës ndaj turmës

TIRANË – Situata para ndërtesës së Kuvendit ka përshkallëzuar tensionet gjatë protestës së opozitës, ndërsa forcat e rendit kanë përdorur gaz lotsjellës për të shpërndarë turmën e protestuesve. Ngjarja ndodhi pas rritjes së tensioneve në shesh, ku disa protestues u përpoqën të afrohen pranë Kuvendit, duke krijuar një situatë kaotike dhe me grumbullim masiv.
Policia ka ndërhyrë për të rikthyer rendin dhe për të parandaluar përshkallëzimin e situatës, ndërsa gazlotsjellësi është hedhur drejt grupeve të protestuesve që ishin të pozicionuar përballë institucioneve. Nuk raportohet për të lënduar rëndë, por disa qytetarë kanë shfaqur probleme të përkohshme në frymëmarrje për shkak të gazit.
Autoritetet po monitorojnë situatën dhe po bëjnë thirrje për qetësi, ndërsa protesta vazhdon në kryeqytet.
