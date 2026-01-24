Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Molotovët drejt Kryeministrisë, tre efektivë policie transportohen në spital me djegie
Transmetuar më 24-01-2026, 19:24

TIRANË – Tre efektivë policie janë dërguar në spital me djegie, pas hedhjes së molotovëve drejt godinës së Kryeministrisë gjatë protestës së opozitës. Ngjarja ndodhi pas përfundimit të fjalimit të kryedemokratit Sali Berisha, kur disa protestues hodhën mjete plasëse dhe fishekzjarre drejt institucionit.

Si pasojë e përplasjes me mjetet shpërthyese, tre policët kanë marrë djegie dhe janë transportuar në një spital për të marrë ndihmë mjekësore. Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje të mëtejshme për gjendjen e tyre shëndetësore.

Në vendngjarje, policia ka reaguar duke përdorur gaz lotsjellës dhe ujë për të shpërndarë protestuesit dhe për të rikthyer rendin përpara Kryeministrisë.

