Berisha: Rama nuk u pranua në firmosjen e Bordit të Paqes

TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, gjatë fjalës së tij në protestën e opozitës në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, deklaroi se kryeministri Edi Rama nuk u pranua në ceremoninë e firmosjes së Bordit të Paqes, një iniciativë e presidentit të SHBA-së, Donald Trump. Berisha shtoi se Rama nuk do të largohet nga drejtësia, por do të përmbyset nga zemërimi dhe revolta e qytetarëve.
Në fjalimin e tij, Berisha akuzoi kryeministrin për drejtimin e një “organizate kriminale” dhe për lidhje me “narkoshtetin”, duke u shprehur se qytetarët janë të vetëdijshëm për këtë situatë. Sipas tij, Rama ka bllokuar sistemin e drejtësisë për të mbrojtur veten dhe familjen, ndërsa ka vjedhur, siç u shpreh ai, “jo miliona, por miliarda”.
“Shumica e shqiptarëve e kanë të qartë se kryehajduti i shqiptarëve nuk ikën nga drejtësia, por ai përmbyset nga zemërimi dhe revolta e qytetarëve”, tha Berisha.
Ai gjithashtu theksoi se, pavarësisht se opozita është në “kilometrin e fundit” të betejës së saj, ajo do të triumfojë për shkak të krizës që po përjeton qeveria dhe për shkak të sfidave të brendshme në radhët e saj.
Berisha u ndal edhe te zhvillimet rreth Bordit të Paqes, duke thënë se Rama e ka përdorur ftesën si një arritje personale, por sipas tij, në ceremoninë e themelimit në Davos, kryeministrin nuk e kanë pranuar në sallë. Ai deklaroi se në të njëjtën kohë Rama ishte në Parlament duke reaguar ndaj opozitës.
Protesta e opozitës vijon me pjesëmarrje të qytetarëve në shesh, ndërsa forcat e rendit janë dislokuar në zonë për të ruajtur rendin publik.
