‘Poshtë diktatura’! Qytetari zgjedh mënyrë simbolike për të protestuar: Demokracia në rrezik, ta shpëtojmë
Transmetuar më 24-01-2026, 18:42

TIRANË – Gjatë protestës së opozitës të zhvilluar këtë të shtunë para Kryeministrisë, një qytetar ka zgjedhur një mënyrë simbolike për të shprehur pakënaqësinë e tij, duke tërhequr vëmendjen e protestuesve dhe mediave.

Qytetari është shfaqur në shesh i veshur me një bluzë ku shkruhej mesazhi “Demokracia në rrezik, ta shpëtojmë”, ndërsa mbante edhe pankarta me thirrjen “Poshtë diktatura”. Mesazhi u interpretua si një formë proteste paqësore ndaj situatës politike dhe qeverisjes aktuale.

Pamjet nga protesta tregojnë se forma simbolike e reagimit u shoqërua me interes nga qytetarët e pranishëm, duke u bërë pjesë e atmosferës së tubimit të opozitës, e cila po zhvillohet nën masa të forta sigurie.

Protesta e sotme u thirr nga opozita si reagim ndaj, sipas saj, skandaleve dhe mënyrës së qeverisjes, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar vijimësi të aksioneve politike në ditët në vijim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

