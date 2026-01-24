‘Poshtë diktatura’! Qytetari zgjedh mënyrë simbolike për të protestuar: Demokracia në rrezik, ta shpëtojmë

TIRANË – Gjatë protestës së opozitës të zhvilluar këtë të shtunë para Kryeministrisë, një qytetar ka zgjedhur një mënyrë simbolike për të shprehur pakënaqësinë e tij, duke tërhequr vëmendjen e protestuesve dhe mediave.
Qytetari është shfaqur në shesh i veshur me një bluzë ku shkruhej mesazhi “Demokracia në rrezik, ta shpëtojmë”, ndërsa mbante edhe pankarta me thirrjen “Poshtë diktatura”. Mesazhi u interpretua si një formë proteste paqësore ndaj situatës politike dhe qeverisjes aktuale.
Pamjet nga protesta tregojnë se forma simbolike e reagimit u shoqërua me interes nga qytetarët e pranishëm, duke u bërë pjesë e atmosferës së tubimit të opozitës, e cila po zhvillohet nën masa të forta sigurie.
Protesta e sotme u thirr nga opozita si reagim ndaj, sipas saj, skandaleve dhe mënyrës së qeverisjes, ndërsa organizatorët kanë paralajmëruar vijimësi të aksioneve politike në ditët në vijim.
