Foto nga protesta e opozitës. Boçi mban i pari fjalën

TIRANË – Deputeti i Partisë Demokratike, Luçiano Boçi, ka qenë i pari që ka mbajtur fjalën në protestën e opozitës që po zhvillohet para Kryeministrisë. Në fjalimin e tij, Boçi ka adresuar kritika të forta ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, duke e cilësuar korrupsionin si problem themelor të vendit.
“Nuk jemi mbledhur as për t’u numëruar nga dronët e mediave të Edi Ramës, të cilat i kemi pasur dhe i kemi mbi kokë”, deklaroi Boçi, duke shtuar se protesta nuk është thirrur as për t’u parë me urrejtje, por për të reaguar ndaj asaj që ai e cilësoi si padrejtësi dhe keqqeverisje.
Sipas deputetit demokrat, korrupsioni në Shqipëri mban emrin e kryeministrit. “Është ai, Edi Rama, që pak prej neglizhencës sonë politike, pak nga humori i tij dhe më së shumti nga krimi i organizuar, e ka kthyer Republikën e Shqipërisë në Republikën e Korrupsionit”, u shpreh Boçi.
Ai akuzoi kryeministrin se ka marrë peng shtresa të ndryshme të shoqërisë, përfshirë rininë, fermerët, bizneset, pensionistët, mjekët, mësuesit dhe qytetarët në tërësi. “Kur përmendet emri i këtij njeriu, edhe alfabeti ynë i shenjtë bëhet pis me këtë emër”, tha deputeti i PD-së.
Ndërkohë, protesta e opozitës vijon në shesh, ndërsa pjesëmarrësit janë mbledhur përpara Kryeministrisë nën masa të forta sigurie. Pamje dhe foto nga tubimi janë publikuar edhe nga media të ndryshme.
