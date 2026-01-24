Grabitet me çekiç subjekti kredidhënës Kredo në Shkodër. Autori dyshohet i mitur

SHKODËR – Një grabitje është shënuar pasditen e sotme në lagjen “Vojo Kushi” në Shkodër. Rreth orës 15:30, një shtetas ende i paidentifikuar ka hyrë në ambientet e Kredo, një subjekt kredidhënës, duke mbajtur në dorë një mjet të fortë, dyshohet çekiç, dhe nën kërcënimin e tij ka marrë një shumë monetare, për t’u larguar më pas nga vendngjarja.
Sipas informacioneve paraprake, nga dega e Kredo janë marrë rreth 1 milion lekë të vjetra. Burime jozyrtare bëjnë me dije se autori dyshohet të jetë rreth 15–16 vjeç, ndërsa jashtë ambientit e ka pritur një automjet, me të cilin është larguar menjëherë pas ngjarjes.
Shërbimet e Policisë kanë mbërritur menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur kontrolle intensive në zonë dhe në akset përreth, me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorit dhe personave të tjerë të përfshirë.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për dokumentimin ligjor të rastit, ndërsa po analizohen edhe pamjet e kamerave të sigurisë në zonë.
