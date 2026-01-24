Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
“Dita e gjykimit”, nis protesta e opozitës para Kryeministrisë
Transmetuar më 24-01-2026, 17:37

TIRANË – Ka nisur këtë të shtunë protesta e dytë kombëtare e thirrur nga opozita, e cila po zhvillohet në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, përballë godinës së Kryeministrisë. Tubimi organizohet kundër qeverisjes së kryeministrit Edi Rama dhe po shoqërohet me masa të forta sigurie.

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka dalë nga selia e PD-së dhe, i shoqëruar nga Sekretari i Përgjithshëm Flamur Noka dhe drejtues të tjerë të kësaj force politike, i është bashkuar protestuesve në sheshin kryesor.

Në terren janë angazhuar rreth 1 mijë e 350 efektivë të Policisë së Shtetit, të cilët janë vendosur në pika strategjike për të garantuar rendin dhe sigurinë publike. Si pjesë e planit të masave, disa nga rrugët kryesore në qendër të Tiranës janë bllokuar, ndërsa perimetri rreth Kryeministrisë është fortifikuar.

Gjatë deklarimeve të tij, kreu i Partisë Demokratike e ka cilësuar këtë tubim si “ditën e gjykimit”, duke theksuar se qytetarët do të shprehin pakënaqësinë e tyre ndaj qeverisë. Sipas Berishës, kjo protestë pritet të jetë ndër më të mëdhatë e zhvilluara ndonjëherë në kryeqytet.

Protesta po zhvillohet nën vëzhgimin e forcave të rendit, ndërsa autoritetet kanë bërë thirrje për qetësi dhe respektim të ligjit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...