“Dita e gjykimit”, nis protesta e opozitës para Kryeministrisë

TIRANË – Ka nisur këtë të shtunë protesta e dytë kombëtare e thirrur nga opozita, e cila po zhvillohet në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, përballë godinës së Kryeministrisë. Tubimi organizohet kundër qeverisjes së kryeministrit Edi Rama dhe po shoqërohet me masa të forta sigurie.
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka dalë nga selia e PD-së dhe, i shoqëruar nga Sekretari i Përgjithshëm Flamur Noka dhe drejtues të tjerë të kësaj force politike, i është bashkuar protestuesve në sheshin kryesor.
Në terren janë angazhuar rreth 1 mijë e 350 efektivë të Policisë së Shtetit, të cilët janë vendosur në pika strategjike për të garantuar rendin dhe sigurinë publike. Si pjesë e planit të masave, disa nga rrugët kryesore në qendër të Tiranës janë bllokuar, ndërsa perimetri rreth Kryeministrisë është fortifikuar.
Gjatë deklarimeve të tij, kreu i Partisë Demokratike e ka cilësuar këtë tubim si “ditën e gjykimit”, duke theksuar se qytetarët do të shprehin pakënaqësinë e tyre ndaj qeverisë. Sipas Berishës, kjo protestë pritet të jetë ndër më të mëdhatë e zhvilluara ndonjëherë në kryeqytet.
Protesta po zhvillohet nën vëzhgimin e forcave të rendit, ndërsa autoritetet kanë bërë thirrje për qetësi dhe respektim të ligjit.
