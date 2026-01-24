Tentoi të kalonte kontrabandë 37 steka me cigare elektronike, arrestohet

DURRËS – Një 59-vjeçar nga Maqedonia e Veriut është arrestuar nga Policia Kufitare e Portit të Durrësit, pasi gjatë kontrolleve në dalje të territorit shqiptar u kap me 37 steka me cigare elektronike të fshehura në automjetin që drejtonte.
Sipas njoftimit zyrtar të PKK Port, Durrës, shtetasi A. S., 59 vjeç, banues në Maqedoni, u arrestua pasi në kamionin që drejtonte u gjetën të fshehura 37 steka me paketa me cigare elektronike. Në operacion u sekuestruan gjithashtu një aparat celular dhe kamioni ku ishin fshehur mallrat.
Njoftimi i plotë i Policisë Kufitare, Durrës:
“Vijojnë kontrollet për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërive në kufi. Tentoi të kontrabandonte dhjetëra steka me cigare elektronike duke i fshehur në automjetin që drejtonte, vihet në pranga një 59-vjeçar. Sekuestrohen 37 steka cigaresh elektronike, një aparat celular dhe kamioni ku ky shtetas kishte fshehur mallrat.
Si rezultat i kontrolleve të imtësishme të kryera ndaj shtetasve dhe mjeteve me të cilat ata lëvizin në hyrje/dalje të vendit, shërbimet e Policisë Kufitare të PKK Port, Durrës, arrestuan në dalje të Republikës së Shqipërisë shtetasin A. S., 59 vjeç, banues në Maqedoni, pasi gjatë kontrollit në kamionin që drejtonte u konstatuan të fshehura 37 steka me paketa me cigare elektronike.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme.”
