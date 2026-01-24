Shqipëria bën pjesë në Ligën C, UEFA zbulon vazot për shortin e Ligës së Kombeve 2026/27

Ceremonia e shortit do të zhvillohet më 12 shkurt në Bruksel
UEFA njoftoi të premten përbërjen e vazove dhe procedurat e shortit për fazën e grupeve të edicionit 2026/27 të Ligës së Kombeve, garës evropiane të ekipeve kombëtare që do të zhvillohet pas Kupës së Botës 2026.
Tre javë para se të hidhet shorti për katër divizionet, i cili pritet të zhvillohet më 12 shkurt në Bruksel, UEFA publikoi grupet e skuadrave sipas vazove dhe detajet e organizimit të edicionit të pestë të këtij kompeticioni.
Në Ligën A, Portugalia do të jetë e shoqëruar nga Spanja, Franca dhe Gjermania. Këto katër skuadra përfshijnë finalistët e edicionit të kaluar, ku Portugalia fitoi titullin në qershor 2025 në Mynih, duke mposhtur Spanjën në serinë e penalltive. Me këtë triumf, Portugalia u bë kombëtarja e parë që fiton dy herë Ligën e Kombeve, duke tejkaluar Spanjën dhe Francën, fitueset e edicioneve 2023 dhe 2021.
Në vazën e dytë të Ligës A janë Italia, Holanda, Danimarka dhe Kroacia. Kroacia u përball me Portugalia në shortin kryesor të edicionit të kaluar, ndërsa Danimarka luajti kundër Spanjës në çerekfinale, të cilat u zhvilluan në dy ndeshje sezonin e kaluar.
Në vazën e tretë të Ligës A janë Serbia, Belgjika, Anglia dhe Norvegjia, ndërsa në vazën e katërt janë Uellsi, Republika Çeke, Greqia dhe Turqia.
Liga A do të ketë sërish katër grupe me nga katër skuadra secili. Në këtë nivel rikthehen Anglia, Republika Çeke dhe Uellsi, të cilat u ngjitën nga Liga B, ndërsa Norvegjia rikthehet në Ligën A pas suksesit në play-off. Greqia dhe Turqia do të debutojnë gjithashtu në Ligën A, duke u ngjitur përmes play-off-eve.
Në Ligën B janë përfshirë Skocia dhe Polonia, të cilat ranë nga kategoria pas edicionit 2024/25, së bashku me Hungarinë dhe Izraelin. Ndërkohë, Liga C përfshin Islandën, Shqipërinë, Malin e Zi dhe Kazakistanin.
UEFA e organizon këtë kompeticion me 54 vende pjesëmarrëse, me përjashtim të Rusisë, e cila vazhdon të jetë e përjashtuar nga garat evropiane për shkak të pushtimit të Ukrainës.
Liga D ka ende disa ekipe të pa vendosura, pasi Gjibraltari dhe Letonia do të përballen në një play-off me dy ndeshje në mars, ashtu si edhe Malta ose Luksemburgu. Humbësit e këtyre dueleve do t’i bashkohen Azerbajxhanit dhe Lituanisë në Ligën D.
Ndryshe nga edicionet e mëparshme, faza e grupeve e Ligës së Kombeve 2026/27 do të zhvillohet në dy periudha ndërkombëtare në gjysmën e dytë të vitit 2026. Katër ndeshjet e para do të luhet midis 24 shtatorit dhe 6 tetorit, ndërsa dy ndeshjet e fundit do të zhvillohen nga 12 deri më 17 nëntor.
Dy skuadrat e para nga secili grup i Ligës A do të avancojnë në çerekfinale, të cilat janë planifikuar për 25 dhe 30 mars 2027. Skuadrat që renditen të tretat do të luajnë në play-off kundër skuadrave të dyta të Ligës B, ndërsa katër ekipet e fundit të Ligës A do të bien direkt në Ligën B.
Faza finale e Ligës së Kombeve do të zhvillohet në fund të sezonit të ardhshëm, nga 9 deri më 13 qershor 2027, me dy gjysmëfinalet, ndeshjen për vendin e tretë dhe finalen. Vendi pritës i finales ende nuk është përcaktuar.
UEFA do të publikojë orarin e plotë të ndeshjeve, me datat dhe oraret përkatëse, më 13 shkurt, një ditë pas shortit.
