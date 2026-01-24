Presidenti i Forumit Ekonomik Botëror, Børge Brende, në një intervistë për CMG, u ndal në disa zhvillime të fundit të ekonomisë kineze, përfshirë hapjen e Portit të Tregtisë së Lirë Hainan, i cili ka nisur zyrtarisht operacionet e posaçme doganore në të gjithë ishullin, si edhe miratimin e politikave mbrojtëse tregtare.
Ndër të tjera, Brende theksoi se nuk është i befasuar nga këto masa të ndërmarra nga Kina. Sipas tij, sa më thellë që një vend shqyrton historinë e tij, aq më qartë mund ta parashikojë të ardhmen. Duke iu referuar procesit të hapjes ekonomike të Kinës që nga viti 1979, ai vuri në dukje se në fund të viteve 1970 Kina përbënte vetëm rreth 2% të Prodhimit të Brendshëm Bruto global, ndërsa sot zë rreth 20%.
Brende nënvizoi se kjo rritje e ndjeshme konfirmon se reforma dhe hapja e Kinës jo vetëm që forcuan ekonominë e vendit dhe krijuan shumë vende pune, por kontribuuan edhe në eliminimin e varfërisë. Ai shtoi se Kina është sot një lider botëror në shumë fusha teknologjike, ndërsa zhvillimi i energjisë së rinovueshme renditet ndër më të mirët në nivel global.
Sipas tij, përparime të mëdha janë shënuar edhe në fushën e automjeteve elektrike, ndërsa rrjeti i trenave me shpejtësi të lartë i Kinës ka një shtrirje dhe lidhje jashtëzakonisht të zhvilluar në shkallë botërore.
Brende kujtoi se e ka vizituar Kinën për herë të parë në fund të viteve 1980 dhe theksoi se, krahasuar me atë periudhë, Kina e sotme ka pësuar ndryshime të jashtëzakonshme. Sipas tij, burimi kryesor i këtyre transformimeve është hapja e ekonomisë.
Ai shprehu bindjen se Kina aktualisht po investon ndjeshëm në kërkim dhe zhvillim, duke mbështetur edhe kompani inovative të teknologjisë, si DeepSeek, për të pasur sukses në fushat e teknologjive në zhvillim. Për këtë arsye, Brende theksoi se këto zhvillime janë të pritshme.
Duke cituar një proverb anglez, ai tha: “Nuk mund të dish nëse një puding është i mirë pa e provuar.” Sipas tij, Kina ka arritur sukses përmes reformës dhe hapjes dhe do të vazhdojë t’i përmbahet politikës së saj të hapjes edhe në të ardhmen.
