Robotë për çdo shtëpi! Elon Musk premton humanoidë në treg që vitin e ardhshëm: ‘Do ketë më shumë se njerëz’

Elon Musk, drejtuesi i Tesla dhe SpaceX, ka deklaruar se robotët humanoidë të kompanisë së tij mund të dalin në treg që vitin e ardhshëm, gjatë paraqitjes së tij të parë në Davos. Ky parashikim vjen si pjesë e një vizioni më të gjerë të Musk për inteligjencën artificiale, robotikën dhe eksplorimin hapësinor, i cili është konsideruar nga disa si optimist.
Musk tha se deri në fund të vitit të ardhshëm pritet të nisë shitja e robotëve humanoidë për publikun. Ai theksoi se në atë moment do të ketë besim të plotë në nivelin e sigurisë dhe besueshmërisë, si dhe në gamën e funksioneve që robotët do të mund të kryejnë. “Praktikisht, do të mund t’i kërkosh të bëjë pothuajse çdo gjë,” u shpreh ai.
Në të njëjtën kohë, Musk parashikon se në të ardhmen e afërt do të ketë miliarda robotë humanoidë dhe se çdo njeri në Tokë mund të ketë nga një të tillë. Ai argumentoi se një robot i sigurt mund të ndihmojë në kujdesin për fëmijët, kafshët shtëpiake dhe prindërit e moshuar, duke e bërë jetën më të lehtë dhe më të sigurt.
“Sepse kush nuk do të donte një robot që, nëse është plotësisht i sigurt, të kujdeset për fëmijët tuaj apo për kafshën shtëpiake? Nëse keni prindër të moshuar, të kesh një robot që të kujdeset për ta dhe t’i mbrojë, mendoj se do të ishte diçka fantastike,” tha Musk.
Në fjalimin e tij, Musk gjithashtu parashikoi se bum-i i inteligjencës artificiale do të sjellë modele që do të jenë “më të zgjuara se çdo njeri” deri në fund të këtij viti, dhe jo më vonë se viti i ardhshëm. Ai shtoi se rreth viteve 2030–2031, AI do të jetë më e zgjuar se të gjithë njerëzimi së bashku.
“Unë nuk e di çfarë do të ndodhë pas 10 vitesh, por me ritmin me të cilin po ecën inteligjenca artificiale, mendoj se deri në fund të këtij viti mund të kemi AI më të zgjuar se çdo njeri. Dhe jo më vonë se viti i ardhshëm. Ndërsa rreth viteve 2030–2031, AI do të jetë më e zgjuar se gjithë njerëzimi i marrë së bashku,” u shpreh ai.
Megjithatë, Musk e përfundoi fjalimin me një rezervë, duke thënë se për cilësinë e jetës është më mirë të jesh optimist edhe nëse gabon, sesa të jesh pesimist dhe të kesh të drejtë.
Ky vizion i Musk për robotikën dhe inteligjencën artificiale vjen në një kohë kur teknologjitë e avancuara po ndryshojnë shpejt mënyrën e punës dhe jetesës, duke ngritur diskutime për ndikimin e tyre në tregun e punës, etikën dhe sigurinë. Ndërsa disa e shohin këtë si një revolucion që mund të përmirësojë jetën e njerëzve, të tjerë paralajmërojnë për sfida dhe rreziqe të mundshme nëse teknologjia zhvillohet me ritme të shpejta pa kontrolle adekuate.
