Protesta e opozitës, paralajmërimi i Ambasadës Amerikane: Mbani profil të ulët
Transmetuar më 24-01-2026, 13:12

TIRANË – Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka publikuar një paralajmërim për qytetarët amerikanë lidhur me protestën e opozitës e cila pritet të zhvillohet sot në kryeqytet.

Në njoftimin zyrtar, ambasada këshillon qytetarët që të shmangin zonat e demonstratës, të mbajnë një profil të ulët dhe të kenë një plan emergjence.

Sipas ambasadës, protestat dhe tubimet e mëdha mund të fillojnë në mënyrë paqësore, por situata mund të ndryshojë shpejt.

Për këtë arsye, qytetarëve amerikanë u rekomandohet të jenë të vëmendshëm dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale.

Detajet e njoftimit të ambasadës:

– Data dhe ora e protestës: 24 janar 2026, ora 17:00

– Vendi: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, midis Sheshit “Skënderbej” dhe Sheshit “Nënë Tereza”, pranë ndërtesës së Kryeministrisë

– Pritshmëri: prani e shtuar e policisë, mbyllje rrugësh, ndërprerje trafiku dhe bllokime në disa kryqëzime

Ambasada thotë se Policia e Shtetit ka njoftuar se protestuesit mund të bllokojnë kryqëzimet në disa zona të Tiranës, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e qytetarëve.

Udhëzime për qytetarët amerikanë:

– Shmangni zonat e protestës

– Mbani një profil të ulët

– Kujdes me përdorimin e telefonit dhe kufjeve në publik

– Keni një plan emergjence ose rrugë alternative për dalje nga zona

– Monitoroni mediat lokale dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve të rendit

Reagime dhe situata në terren:

Protesta e sotme e opozitës vjen pas thirrjeve të liderëve politikë për mobilizim në Tiranë, ndërsa autoritetet e rendit kanë njoftuar masa për sigurimin e tubimit dhe për parandalimin e incidenteve.

Ndërkohë, qytetarët e Tiranës janë të paralajmëruar për mundësi bllokimesh rrugësh dhe vonesa në trafikun urban, sidomos në zonën qendrore dhe në aksin që lidh Sheshin “Skënderbej” me zonën e Kryeministrisë.

