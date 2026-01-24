Protesta e opozitës, Berisha: Presim vërshim të papërmbajtur drejt Tiranës

TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e opozitës që pritet të zhvillohet sot në kryeqytet.
Thirrja u bë përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ku Berisha e përshkruan si një “vërshim të papërmbajtur drejt Tiranës”.
Në postimin e tij, Berisha i bën apel qytetarëve të bashkohen në protestë, duke theksuar se ora 17:00 është “ora e opozitës”.
Postimi i plotë i Sali Berishës
“Vërshim i papërmbajtur drejt Tiranës ora 17:00, ora e opozitës!”
Ky apel vjen në kuadër të thirrjeve të mëparshme të opozitës për mobilizim qytetar në Tiranë, ndërsa partitë politike jashtë qeverisjes kanë paralajmëruar protesta dhe aktivitete të tjera në ditët në vijim. Çfarë pritet në Tiranë
Organizatorët e protestës nuk kanë dhënë ende detaje të plota për itinerarin e tubimit, por pritet që qytetarët të mblidhen në zona kryesore të kryeqytetit. Autoritetet e rendit janë në gatishmëri dhe pritet të bëjnë të mundur lëvizjen e qytetarëve dhe sigurimin e rendit publik.
Reagime dhe pritshmëri
Thirrja e Berishës ka ngjallur reagime të ndryshme në opinionin publik, ndërsa përfaqësues të institucioneve dhe grupe qytetare kanë shprehur qëndrime të kundërta për mënyrën dhe qëllimet e protestës.
Në ditët e fundit, në Tiranë dhe në qytete të tjera, ka pasur thirrje për mobilizim nga ana e opozitës, si dhe apelime nga ana e institucioneve për respektimin e ligjit dhe të drejtave të qytetarëve gjatë zhvillimit të tubimeve.
