Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Protesta e opozitës, Berisha: Presim vërshim të papërmbajtur drejt Tiranës
Transmetuar më 24-01-2026, 13:07

TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive në protestën e opozitës që pritet të zhvillohet sot në kryeqytet.

Thirrja u bë përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ku Berisha e përshkruan si një “vërshim të papërmbajtur drejt Tiranës”.

Në postimin e tij, Berisha i bën apel qytetarëve të bashkohen në protestë, duke theksuar se ora 17:00 është “ora e opozitës”.

Postimi i plotë i Sali Berishës

“Vërshim i papërmbajtur drejt Tiranës ora 17:00, ora e opozitës!”

Ky apel vjen në kuadër të thirrjeve të mëparshme të opozitës për mobilizim qytetar në Tiranë, ndërsa partitë politike jashtë qeverisjes kanë paralajmëruar protesta dhe aktivitete të tjera në ditët në vijim. Çfarë pritet në Tiranë

Organizatorët e protestës nuk kanë dhënë ende detaje të plota për itinerarin e tubimit, por pritet që qytetarët të mblidhen në zona kryesore të kryeqytetit. Autoritetet e rendit janë në gatishmëri dhe pritet të bëjnë të mundur lëvizjen e qytetarëve dhe sigurimin e rendit publik.

Reagime dhe pritshmëri

Thirrja e Berishës ka ngjallur reagime të ndryshme në opinionin publik, ndërsa përfaqësues të institucioneve dhe grupe qytetare kanë shprehur qëndrime të kundërta për mënyrën dhe qëllimet e protestës.

Në ditët e fundit, në Tiranë dhe në qytete të tjera, ka pasur thirrje për mobilizim nga ana e opozitës, si dhe apelime nga ana e institucioneve për respektimin e ligjit dhe të drejtave të qytetarëve gjatë zhvillimit të tubimeve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...