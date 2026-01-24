Detaje të trishta! Si ndërroi jetë vajza e mitur e futbollistit të Tiranës?

Tirana – Një ngjarje e rëndë tronditi qytetin dhe komunitetin sportiv ditën e sotme, pasi vajza e futbollistit të ekipit të Tiranës, Fredi Alvarez, humbi jetën aksidentalisht.
Sipas informacioneve paraprake, vajza e mitur dyshohet të ketë rënë nga krevati me lartësi rreth 1.5 metra, duke marrë lëndime të rënda. Ajo u transportua menjëherë për ndihmë mjekësore të specializuar, por fatkeqësisht nuk arriti të mbijetojë. Autoritetet policore ndodhen në vendngjarje për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe për të mbledhur detaje të mëtejshme.
Në një komunikatë për media, Klubi i Tiranës shprehu dhimbjen e thellë për humbjen:
“Me dhimbje të madhe ndajmë lajmin se vajza e lojtarit tonë, Fredi Alvarez, ka ndërruar jetë tragjikisht në orët e para të mëngjesit. I gjithë klubi është i tronditur dhe qëndron pranë Freddyt dhe familjes së tij në këtë moment të vështirë. Ngushëllimet tona më të sinqerta janë me familjen Alvarez. U prehtë në paqe.”
Si pasojë e këtij lajmi tragjik, ndeshja e javës së 21-të, Tirana-Flamurtari, e cila ishte planifikuar për sot në stadiumin “Selman Stërmasi”, u shty për t’u zhvilluar nesër në orën 13:30.
