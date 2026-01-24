Pallati “i fantazmave” në Venecia: Prona 17 milionë euro që askush nuk po e blen!

Venecia – I pozicionuar në një nga zonat më prestigjioze përgjatë Kanalit të Madh, vetëm pak hapa larg Koleksionit Peggy Guggenheim, pallati historik Ca’ Dario ngrihet mbi ujërat e lagunës që nga fundi i shekullit XV. I konsideruar një xhevahir arkitektonik i stilit gotik, ky pallat mbetet ende pa pronar, pavarësisht çmimit prej rreth 17 milionë eurosh.
Arsyeja nuk lidhet vetëm me vlerën financiare, por me reputacionin e errët që e ka shoqëruar ndër shekuj. Ca’ Dario njihet në Venecia si “pallati i mallkuar”, për shkak të një sërë vrasjesh, vetëvrasjesh dhe aksidentesh tragjike që kanë prekur disa nga pronarët dhe vizitorët e tij.
Pallati mban emrin e pronarit të parë, Giovanni Dario, diplomat venecian i njohur për nënshkrimin e një traktati paqeje me Perandorinë Osmane. Gjatë historisë, ndërtesa ka strehuar fisnikë, tregtarë dhe figura të njohura të kulturës, ndërsa në vitin 1908 u pikturua nga Claude Monet dhe u përmend nga Henry James në veprën e tij “Orët italiane”.
Me nëntë dhoma gjumi, tetë banjo dhe ambiente pritjeje të zbukuruara me afreske, pallati është restauruar së fundmi dhe është nxjerrë në shitje nga Christie’s dhe Engel & Völkers, të cilët e përshkruajnë si një perlë arkitekturore me llambadarë antikë Murano dhe tarraca elegante, në një lagje të qetë të qytetit.
Megjithatë, fushatat e shitjes shmangin historitë tragjike që, sipas legjendave lokale, kanë shënuar fatin e ndërtesës. Burime historike përmendin të paktën shtatë vdekje të lidhura me pallatin. Rasti më i rëndë u regjistrua në vitin 1970, kur pronari i atëhershëm, Konti Filippo Giordano Delle Lanze, u vra brenda pallatit nga partneri i tij.
Në vitet që pasuan, prona u ble nga figura të njohura, përfshirë Kit Lambert, ish-menaxher i grupit The Who, i cili më vonë vdiq tragjikisht në Londër, si dhe biznesmeni italian Raoul Gardini, i cili kreu vetëvrasje në vitin 1993 pas përfshirjes në një skandal korrupsioni.
Legjendat lokale thonë se pallati u sjell fat të keq edhe vizitorëve të përkohshëm. Tenori i njohur Mario Del Monaco hoqi dorë nga blerja pas një aksidenti të rëndë automobilistik, ndërsa John Entwistle, basist i grupit The Who, vdiq vetëm një javë pasi kishte marrë pallatin me qira.
Megjithëse shumë prej këtyre historive konsiderohen të ekzagjeruara, reputacioni i errët ka ndikuar ndjeshëm në interesin e blerësve. Historianët lokalë theksojnë se venecianët janë të prirur të pasurojnë realitetin me legjenda, veçanërisht për t’i impresionuar vizitorët.
“Venecia është plot me ndërtesa ku kanë ndodhur ngjarje tragjike dhe që sot funksionojnë si hotele luksoze”, shprehet historiani Davide Bussato, duke shtuar se shumë prej historive janë fryt i ekzagjerimeve.
Nga ana tjetër, drejtuesit e Christie’s shprehen optimistë se pallati do të gjejë një pronar. “Ky është një vend ku jeton historia”, thonë ata, duke theksuar se Ca’ Dario mbetet një nga pronat më unike të qytetit.
Për momentin, pallati vazhdon të qëndrojë bosh – mes luksit, historisë dhe legjendave që refuzojnë të heshtin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd