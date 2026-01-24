Postimi i Shtëpisë së Bardhë me Trumpin dhe një pinguin për dore që shkojnë në Groenlandë, shkakton reagime në rrjet

SHBA – Një postim i publikuar të premten në mbrëmje nga Shtëpia e Bardhë ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale, duke rikthyer në vëmendje deklaratat e mëparshme të ish-presidentit amerikan Donald Trump lidhur me interesin e tij për Groenlandën.
Në imazhin e shpërndarë, Trump shfaqet duke ecur drejt një peizazhi të mbuluar nga akulli, ku është vendosur flamuri i Groenlandës. Krahas tij ndodhet një pinguin që mban flamurin amerikan, ndërsa postimi shoqërohet me frazën: “Përqafo pinguinin.”
Postimi erdhi pak ditë pas konsultimeve dhe përballjeve ndërkombëtare në Davos dhe u interpretua nga shumë përdorues si një mesazh simbolik ose provokues. Reagimet u shtuan edhe më tej pasi një imazh i ngjashëm u publikua në platformën X nga Shërbimi i Reagimit të Menjëhershëm i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes. Në këtë postim shfaqen oficerë dhe ushtarë që ecin mbi akull duke mbajtur një pinguin për dore, shoqëruar me frazën: “Ji luftëtar, përqafo pinguinin.”
Prania e pinguinit në këto imazhe u bë shkak për komente ironike dhe kritike nga përdoruesit e rrjeteve sociale. Shumë prej tyre theksuan se pinguinët nuk jetojnë në Hemisferën Veriore, duke kujtuar se Groenlanda nuk është habitat natyror për këtë specie.
Ndërkohë, disa të tjerë e interpretuan simbolikën e përdorur si një nënkuptim satirik për ambicie më të gjera gjeopolitike, duke ironizuar se hapi i radhës mund të ishte… Antarktida.
Postimet vijojnë të komentohen gjerësisht, duke nxitur debat mbi mesazhin dhe simbolikën e përdorur nga institucionet amerikane.
